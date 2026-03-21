Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Куриозен случай в Пловдивско: Осъдиха земеделец за премахната мантинела и му я подариха

від БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
Куриозен случай в Пловдивско. Земеделски производител беше осъден за това, че е отрязал част от пътна мантинела, за да осигури достъп до имота си. Пловдивският съд прие, че вината на Климент Проданов е доказана и той ще трябва да заплати съдебните разноски по делото. Мантинелата, която Проданов премахнал, за да може да ползва нивите си, остава за лично ползване.

През декември 2023 година от АПИ чрез фирма изпълнител поставят предпазна ограда на пътя Пловдив - Карлово. Така до нивите на Климент Проданов вече няма достъп. По това време той строи там помощни постройки и очаква да получи строителни материали, които е заплатил:

Климент Проданов:"Две колчета, които съм отрязал. за да мога да стигна, защото този път е тупик той няма друга аз с това се прехранвам. Аз съм дребен земеделец. Те нарушават всички правила за строителството като обявяване строеж, който ще извършват. Аз откъде да се информирам, че те ще започнат да изграждат мантинела."

Според държавното обвинение обаче Проданов не е трябвало да избързва с премахването, защото на държавен орган не могат да се поставят срокове. Прокуратурата приема, че подсъдимият заплашил АПИ и самоволно отворил пътя, по който на ден преминават 60 хиляди автомобила. По този начин се създала опасност за движението. Сега АПИ ще трябва да затворят пътя на земеделеца, а той трябва сам да изгради трасе за влизане от главния път.

БНТ: "Смятате ли, че трябва да изгради сам път?

Гергана Колева прокурор: "Няма значение аз какво смятам, ще видите мотивите на присъдата Ще разберете."

Климент Проданов: "Нямам предложение от АПИ, но ако спечеля от тотото ще го направя, но ако не спечеля, не виждам как ще мога да го направя.

БНТ: Мантинелата остава за Вас?

Ами сувенир."

Проданов заяви, че ще се бори докрай за правата си в съда.

