Станислав Станков отпадна в сериите на 60 м с препятствия на световния шампионат по лека атлетика в зала

Станислав Станков не успя да премине сериите на 60 метра с препятствия на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша).

Българинът записа време 7.95 секунди в първа серия, в която остана на предпоследното седмо място. Станков не направи най-добрия старт, което му попречи за по-добро представяне.

Първа серия беше спечелена от Демарио Принс (Ямайка) със 7.58 секунди. Първите трима от всяка серия плюс шестте трети с най-добри времена се класират за полуфиналите.

В късната сесия днес Александра Начева ще участва на финала на троен скок при жените.

