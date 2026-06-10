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България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Световните вицешампиони започват похода си във VNL след убедителна победа над Аржентина в последната контрола преди турнира

България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия
Снимка: Startphoto.bg
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Националният отбор на България по волейбол при мъжете стартира днес участието си в Лигата на нациите (VNL). Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се изправят срещу Белгия в първия си мач от турнира в бразилската столица Бразилия, като двубоят започва в 19:00 часа българско време.

Българските национали пристигат в отлично настроение за началото на надпреварата. Световните вицешампиони от 2025 година записаха престижна победа с 3:1 над Аржентина в последната си контролна среща, изиграна пред близо 5000 зрители в Росарио. Най-резултатен тогава беше Александър Николов с 19 точки, а капитанът Алекс Грозданов добави още 10.

Особено впечатляващо бе представянето на българите на сервис, откъдето тимът реализира 11 аса срещу един от традиционно силните съперници в световния волейбол.

След успеха над "гаучосите“ селекцията на Бленджини се отправи към Бразилия, където вече проведе първата си тренировка в зала "Нилсон Нелсон“. Италианският специалист ще може да разчита на всички основни фигури в състава си, сред които братята Александър и Симеон Николов, капитана Алекс Грозданов, Аспарух Аспарухов и Мартин Атанасов.

Белгия също използва последните дни преди турнира за серия от контроли срещу силни съперници. "Червените дяволи“ оставиха добри впечатления с представянето си, въпреки че в последната си проверка отстъпиха на Франция.

Сериозен удар за белгийците обаче е отсъствието на капитана Сам Деру. Опитният посрещач няма да бъде на разположение за първия турнир от Лигата на нациите, тъй като очаква раждането на своето дете от бившата националка на България Добриана Рабаджиева.

След срещата с Белгия програмата на българския тим в Бразилия продължава с мачове срещу Иран, Аржентина и Сърбия. Целта пред младия, но изключително талантлив състав на Джанлоренцо Бленджини е успешно начало на кампанията и затвърждаване на впечатленията, оставени със сребърните медали от световното първенство през миналата година.

Началото е днес срещу Белгия - първо изпитание за българските волейболисти по пътя към нов силен сезон на международната сцена.

#Национален отбор на Белгия по волейбол за мъже #Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Национален отбор на България по волейбол

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