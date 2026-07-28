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Марчело Абонданца гласува доверие на 18 националки за Евроволей 2026

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Българките вече влязоха в тренировъчен режим.

България, волейбол, лига на нациите, жени
Снимка: БФ Волейбол
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Марчело Абонданца обяви разширения състав на женския национален отбор за европейското първенство по волейбол, което ще се състои от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Селекционерът определи група от 18 българки, които са на подготовка. „Лъвиците“ се намират в група B, като ще спорят с Австрия, Сърбия, Украйна, Гърция и един от домакините в лицето на Чехия.

Ето на кои състезателки Абоданца гласува доверие:


Разпределители:

Маргарита Гунчева; Лора Славчева;Димана Иванова

Диагонали:

Микаела Стоянова; Ива Дудова; Моника Кръстева

Централни блокировачи:

Елена Коларова; Боряна Ангелова; Дарина Нанева; Мария Кривошийска; Кая Николова

Посрещачи:

Александра Китипова; Габриела Жекова; Александра Миланова; Цветелина Илиева; Емилета Рачева

Либеро:

Жана Тодорова; Мила Пашкулева

Българският тим се тренира в София, а от 2 август заминава в Самоков на лагер, където ще продължи до 14 август. След това родният

#Марчело Абонданца #Европейско първенство по волейбол за жени 2026 г. #Български национален отбор по волейбол за жени

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