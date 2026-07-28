Марчело Абонданца гласува доверие на 18 националки за Евроволей 2026

Българките вече влязоха в тренировъчен режим.
Марчело Абонданца обяви разширения състав на женския национален отбор за европейското първенство по волейбол, което ще се състои от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Селекционерът определи група от 18 българки, които са на подготовка. „Лъвиците“ се намират в група B, като ще спорят с Австрия, Сърбия, Украйна, Гърция и един от домакините в лицето на Чехия.
Ето на кои състезателки Абоданца гласува доверие:
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Разпределители:
Маргарита Гунчева; Лора Славчева;Димана Иванова
Диагонали:
Микаела Стоянова; Ива Дудова; Моника Кръстева
Централни блокировачи:
Елена Коларова; Боряна Ангелова; Дарина Нанева; Мария Кривошийска; Кая Николова
Посрещачи:
Александра Китипова; Габриела Жекова; Александра Миланова; Цветелина Илиева; Емилета Рачева
Либеро:
Жана Тодорова; Мила Пашкулева
Българският тим се тренира в София, а от 2 август заминава в Самоков на лагер, където ще продължи до 14 август. След това родният