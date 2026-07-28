Марчело Абонданца гласува доверие на 18 националки за Евроволей 2026

Марчело Абонданца обяви разширения състав на женския национален отбор за европейското първенство по волейбол, което ще се състои от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Селекционерът определи група от 18 българки, които са на подготовка. „Лъвиците“ се намират в група B, като ще спорят с Австрия, Сърбия, Украйна, Гърция и един от домакините в лицето на Чехия.

Ето на кои състезателки Абоданца гласува доверие:

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Разпределители:

Маргарита Гунчева; Лора Славчева;Димана Иванова

Диагонали:

Микаела Стоянова; Ива Дудова; Моника Кръстева

Централни блокировачи:

Елена Коларова; Боряна Ангелова; Дарина Нанева; Мария Кривошийска; Кая Николова

Посрещачи:

Александра Китипова; Габриела Жекова; Александра Миланова; Цветелина Илиева; Емилета Рачева

Либеро:

Жана Тодорова; Мила Пашкулева

Българският тим се тренира в София, а от 2 август заминава в Самоков на лагер, където ще продължи до 14 август. След това родният