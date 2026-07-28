Кучине Лубе Чивитанова представя Симеон Николов в сряда

Вицешампионът на Италия Кучине Лубе Чивитанова ще представи в сряда, 29 юли, новото си попълнение Симеон Николов.

Това ще се случи от 20:00 ч. българско време в Чивитанова. Събитието ще е открито за привърженици и медии. Николов ще бъде на разположение както на феновете, така и на журналистите.

В Лубе той ще се събере заедно с брат си Александър. Мони подписа договор за три години.