Кучине Лубе Чивитанова представя Симеон Николов в сряда

Българският национал ще говори пред медиите на пресконференция
Вицешампионът на Италия Кучине Лубе Чивитанова ще представи в сряда, 29 юли, новото си попълнение Симеон Николов.
Това ще се случи от 20:00 ч. българско време в Чивитанова. Събитието ще е открито за привърженици и медии. Николов ще бъде на разположение както на феновете, така и на журналистите.
В Лубе той ще се събере заедно с брат си Александър. Мони подписа договор за три години.
"Радвам се и съм развълнуван за това ново приключение. Винаги съм искал да играя в италианската Суперлига. Моята мечта не беше просто да дойда в Италия, а да бъда ключов играч в голям клуб. Днес тази амбиция се сбъдва с Лубе – отбор, който винаги се бори до края за важни цели. Идвам в Чивитанова, за да работя здраво, да печеля и да стана най-добрият на моята позиция", заяви по-рано Симеон Николов пред официалния сайт на клуба.