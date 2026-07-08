БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опасно съседство: Кран е надвиснал над къща в столичния...
Чете се за: 02:55 мин.
Депутатите от правната комисия приеха на първо четене...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Румен Радев се срещна с президента на Украйна...
Чете се за: 00:52 мин.
Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред...
Чете се за: 03:00 мин.
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба...
Чете се за: 00:45 мин.
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция...
Чете се за: 02:50 мин.
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кучине Лубе Чивитанова обяви, че договорът със Симеон Николов е факт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

"Щастлив съм и развълнуван от това ново приключение. Винаги съм искал да играя в Суперлигата", заяви родният национал

симеон николов локомотив новосибирск нямат спиране русия
Снимка: Локомотив-Новосибирск
Слушай новината

Италианският клуб Кучине Лубе Чивитанова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал тригодишен договор.

Николов спечели сребърен медал с тима на България на световното първенство през 2025 г.

"Щастлив съм и развълнуван от това ново приключение. Винаги съм искал да играя в Суперлигата. Мечтата ми не беше просто да дойда в Италия, но да бъда част от голям клуб. Днес това става възможно с трансфера ми в Лубе, който е отбор, борещ се до края за важни цели. Пристигам в Чивитанова, за да стана най-добрият на моя пост!", каза по-малкият от братята Николови пред клубния сайт.

Той ще играе в Кучине Лубе Чивитанова с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029.

#Кучине Лубе (Чивитанова) #симеон николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
3
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кандидатстването след 7-и клас: Започва подаването на документи за първо и второ класиране за гимназиите
4
Кандидатстването след 7-и клас: Започва подаването на документи за...
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил смъртта на 9-годишната Крисия
5
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил...
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си
6
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: Европейски волейбол

Женският ни национален отбор по волейбол стартира участието си в третата седмица на Лигата на нациите срещу домакина Сърбия
Женският ни национален отбор по волейбол стартира участието си в третата седмица на Лигата на нациите срещу домакина Сърбия
България допусна обрат и загуби от Германия на европейското първенство по волейбол за младежи до 18 г. България допусна обрат и загуби от Германия на европейското първенство по волейбол за младежи до 18 г.
Чете се за: 03:07 мин.
Владимир Гърков ще продължи кариерата си в Италия Владимир Гърков ще продължи кариерата си в Италия
Чете се за: 02:00 мин.
България надигра Финландия на европейското първенство по волейбол за девойки до 18 г. България надигра Финландия на европейското първенство по волейбол за девойки до 18 г.
Чете се за: 03:00 мин.
Абонданца повика Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите Абонданца повика Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите
Чете се за: 01:12 мин.
България записа втора поредна победа на европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години България записа втора поредна победа на европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса?
Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса?
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г. "Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г.
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Разследват смъртта на двумесечно бебе в Карлово Разследват смъртта на двумесечно бебе в Карлово
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм в Благоевградско Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм в Благоевградско
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
МВР проверява полетите на Делян Пеевски
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Депутатите отново отварят Изборния кодекс и обсъждат промени
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
МВР влезе в контакт с OFAC заради съмнения за заобикаляне на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ