Кучине Лубе Чивитанова обяви, че договорът със Симеон Николов е факт

Италианският клуб Кучине Лубе Чивитанова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал тригодишен договор.

Николов спечели сребърен медал с тима на България на световното първенство през 2025 г.

"Щастлив съм и развълнуван от това ново приключение. Винаги съм искал да играя в Суперлигата. Мечтата ми не беше просто да дойда в Италия, но да бъда част от голям клуб. Днес това става възможно с трансфера ми в Лубе, който е отбор, борещ се до края за важни цели. Пристигам в Чивитанова, за да стана най-добрият на моя пост!", каза по-малкият от братята Николови пред клубния сайт.

Той ще играе в Кучине Лубе Чивитанова с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029.