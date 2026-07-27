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Четири големи сръбски звезди се включват в бенефиса на Теодор Салпаров

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Спорт
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Бенефисът на бившия волейболен национал Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" е на 5 септември в "Арена 8888".

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Снимка: БФ Волейбол
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Четири големи сръбски звезди ще участват в бенефиса на бившия волейболен национал Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" на 5 септември в "Арена 8888".

Групата от западната ни съседка ще бъде превождана от един от най-великите играчи в историята - олимпийският шампион от Сидни Иван Милкович. Емблематичният номер 14 бе основна част от отбора на "плавите", записал най-силния си период в историята между 1998 и 2012 година. В този период диагоналът бе водещ реализатор на "плавите", които наред с титлата в Сидни спечелиха две европейски титли - 2001 и 2011 и играха финал на Мондиала в Япония през 1998 и в Световната лига (2003, 2005, 2008, 2009).

На клубно ниво Милкович става шампион във всяка страна, в която се състезава - Италия, Гърция, Турция, Катар. С Лубе Банка (Мачерата) триумфира и в Шампионската лига през 2002 година. Индивидуално е единственият волейболист, печелил наградата за Най-полезен играч в Световната лига в три последователни години (2001-2003), като я взима и през 2005. Избран за MVP и при двете европейски титли на страната си през 2001 и 2011. В момента е първи вицепрезидент на Сръбската волейболна федерация и шеф на Комисията на атлетите към Олимпийския комитет на страната и член на Изпълнителния борд.

В тима на чужденците влиза още новият спортен директор на Алекс и Мони Николови в Лубе Чивитанова - Марко Подрасчанин. Централният блокировач наскоро сложи край на успешната си кариера след почти 20 години в италианския елит. Подрасчанин бе част от отбора на Сърбия, триумфирала на еврошампионатите през 2011 и 2019 година, както и при първата и единствена досега титла в Световната лига през 2016 година в Рио. Трикратен участник на Олимпийски игри - Пекин 2008, Лондон 2012 и Париж 2024. На клубната сцена във визитката му блестят титли на Италия с три отбора - Лубе, Перуджа и Тренто.

Групата се допълва от друг двукратен европейски шампион - Урош Ковачевич. Левичарят държи едно от най-любопитните постижения във волейбола. През 2011 той спечели със Сърбия световната титла до 19 г, европейската до 18, като и в двата турнира бе избран за Най-полезен играч на турнира, а след това същата година бе част от селекцията на Игор Колакович, триумфирала и на континенталния шампионат при мъжете. През 2019 вече с основна роля в състава на "плавите" Ковачевич вдигна купата на Евроволей и взе наградата за MVP.

Сръбската селекция за бенефиса на Салпаров в отбора на чужденците се допълва от наследника на Милкович с номер 14 в отбора на Сърбия - Александър Атанасиевич. Диагоналът бе също важна част от състава на "плавите" при титлите на Евроволей 2011 и 2019 и при тази в Световната лига през 2016. Атанасиевич има и силна връзка с България. Негова съпруга е бившият капитан на националния отбор - Елица Василева.

#бенефис на Теодор Салпаров #Теодор Салпаров

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