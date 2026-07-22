Волейболните националки до 17 г. сразиха Молдова на Балканиадата в Косово

Волейболните националки до 17 г. записаха категорична победа над Молдова на Балканиадата в Косово. Нашите момичета разгромиха Молдова с 3:0 (25:17, 25:8, 25:9), а интрига имаше само в първия гейм.

Най-резултатна за България беше Дарина Иванова с девет точки, а Красимира Гарова се отчете с осем.

В първия мач българките бяха също така категорични срещу Албания. Утре им предстои сблъсък с домакина Косово.

България дели първото място в класирането заедно с Турция и Черна гора.