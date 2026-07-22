Волейболните националки до 16 г. с победа на Балканиадата в Гърция

Националният отбор на България по волейбол за жени под 16 години спечели труден мач, но с 3:0. Българките надиграха Румъния на Балканиадата в Гърция, като във всички геймове резултатът беше 25:22.

Мария Бакова беше най-резултатната за българския успех с 18 точки. След нея остана Радостина Добрева с 12. В първия мач от турнира България загуби с 1:3 срещу Турция. Следващият мач на българския състав е срещу Сърбия в четвъртък.

След първия ден България е на четвърто място в класирането. Турция е на първа позиция с две победи, следват Сърбия и Гърция. Единствените тимове без успех в турнира до този момент са Румъния и Черна гора.