БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Комисията по отбрана одобри разполагането на 8...
Чете се за: 00:37 мин.
Нашествие на скакалци в страната: Експерти съобщиха, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожар избухна в Пирин над Разлог (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
Излезе второто класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:22 мин.
Президентът Йотова за разполагането на американски...
Чете се за: 03:00 мин.
Обмислят включването на задачи по история и цивилизации и...
Чете се за: 02:52 мин.
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по...
Чете се за: 06:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джанлоренцо Бленджини: Отборът продължава да надгражда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на България определи като добро представянето на волейболистите в Лигата на нациите.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: БТА
Слушай новината

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини е сигурен, че "трикольорите" са могли да надградят над представянето си от миналата година, когато станаха световни вицешампиони.

В Лигата на нациите българите не можаха да спечелят място във финалния турнир и останаха на осма позиция след основната фаза на турнира.

"Ако тръгнем от последния мач, това е голямо разочарование. Не успяхме да се класираме. Не бих искал да правят анализ само на последния ни мач. Цялостно гледам към този турнир. Успяхме да надградим от това, което постигнахме миналата година. Всички отбори бяха поставени в различни условия. Беше ясно, че вече няма кой да ни подцени. Мое мнение е, че тази година Лигата на нациите е доста по-силна. Записахме с една победа повече спрямо миналата година. Този сезон нямахме домашен турнир, който да ни донесе предимство. Бяхме на победа от класиране, като цяло оценявам представянето на момчетата като добро. Искам да акцентирам върху това, че тимът показа доста високо ниво в повечето мачове. Отборът продължава да надгражда след спечеления медал от световното първенство. Непрекъснато трябва да надграждаме, става все по-трудно. Може да се опитваме да постигнем добри резултати, само ако се развиваме", заяви италианецът пред медиите при завръщането на отбора в София.

Той призна, че е било много трудно на волейболистите да се възстановят след победата срещу САЩ (3:1) и това е оказало сериозно влияние върху последния и решителен мач срещу Франция (0:3).

"В този сезон на Лигата успяхме да включим и двама състезатели, които не участваха миналата година. Те са с голям потенциал, става дума за Жасмин Величков и Денислав Бърдаров. Последният ни мач се изигра само 18 часа след победата срещу САЩ. Момчетата се изразходваха емоционално. Трудно е да се възстановим и да играем с чисти глави. Всеки има мнение по въпроса, но Франция е доста качествен отбор. Те са двукратен олимпийски шампион и са преди нас в ранглистата. Не се класираха за финалите, но имат наистина много качества. Цифрите дават картина и статистика, но не бих правил заключения само на базата на това. Трябва да се види и кой колко време и бил на полето. Представянето на Алекс Николов не е изненада, но трябва да му отдадем заслуженото, на него и съотборниците му, че са били в състояние да помогнат на тези с индивидуалните награди", каза още Джанлоренцо Бленджини по повод най-доброто класиране на България в Лигата на нациите.

"Трикольорите" отново ще се съберат в началото на август в Самоков, където на 25 и 26 август ще има контроли с Чехия. За 1 и 2 септември са предвидени приятелски мачове със Сърбия в София. Съставът преди Евро 2026 ще бъде обявен в края на юли.

Свързани статии:

България не намери верните решения и мечтата за финалите в Лигата на нациите угасна
България не намери верните решения и мечтата за финалите в Лигата на нациите угасна
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не издържа срещу олимпийския...
Чете се за: 03:45 мин.
#Джанлоренцо Бленджини #Български национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бурите продължават и през следващите дни
1
Бурите продължават и през следващите дни
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са без ток
2
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са...
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно отчитане до края на годината - колко струва услугата?
3
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО
5
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на...
Трудовият стаж ще се определя по нов начин – вместо на изработени календарни дни на часове?
6
Трудовият стаж ще се определя по нов начин – вместо на...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
3
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Волейбол

Александър Николов: Може да се борим за медали от европейското първенство
Александър Николов: Може да се борим за медали от европейското първенство
Алекс Грозданов: Дадохме моментния си максимум, но това не бе достатъчно Алекс Грозданов: Дадохме моментния си максимум, но това не бе достатъчно
Чете се за: 02:55 мин.
Левски се изправя срещу Пирин Разлог в първия кръг на волейболnия елит на България Левски се изправя срещу Пирин Разлог в първия кръг на волейболnия елит на България
Чете се за: 01:17 мин.
България стартира срещу Турция на Балканиадата по волейбол за девойки до 16 години България стартира срещу Турция на Балканиадата по волейбол за девойки до 16 години
Чете се за: 01:42 мин.
Дея Спорт бе допуснат до участие в мъжкия волейболен елит Дея Спорт бе допуснат до участие в мъжкия волейболен елит
Чете се за: 01:00 мин.
Ясни са четвъртфиналите във волейболния турнир Лигата на нациите Ясни са четвъртфиналите във волейболния турнир Лигата на нациите
6002
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и 250 военни на летище Безмер
Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Разполагането на американски самолети на летище "Безмер" не притеснява военния министър Разполагането на американски самолети на летище "Безмер" не притеснява военния министър
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Пуснаха под домашен арест двамата данъчни инспектори след получен подкуп в Черноморец Пуснаха под домашен арест двамата данъчни инспектори след получен подкуп в Черноморец
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
МОН публикува за обществено обсъждане графика на учебната 2026/2027 година МОН публикува за обществено обсъждане графика на учебната 2026/2027 година
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
След второто класиране: Баловете в най-желаните софийски гимназии...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Развлечението като заплаха: Защо е опасна употребата на райски газ?
Чете се за: 02:57 мин.
Общество
Заради ниски води: Два кораба заседнаха в река Дунав
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Котаракът Лари в очакване на седмия си британски премиер
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ