Джанлоренцо Бленджини: Отборът продължава да надгражда

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини е сигурен, че "трикольорите" са могли да надградят над представянето си от миналата година, когато станаха световни вицешампиони.

В Лигата на нациите българите не можаха да спечелят място във финалния турнир и останаха на осма позиция след основната фаза на турнира.

"Ако тръгнем от последния мач, това е голямо разочарование. Не успяхме да се класираме. Не бих искал да правят анализ само на последния ни мач. Цялостно гледам към този турнир. Успяхме да надградим от това, което постигнахме миналата година. Всички отбори бяха поставени в различни условия. Беше ясно, че вече няма кой да ни подцени. Мое мнение е, че тази година Лигата на нациите е доста по-силна. Записахме с една победа повече спрямо миналата година. Този сезон нямахме домашен турнир, който да ни донесе предимство. Бяхме на победа от класиране, като цяло оценявам представянето на момчетата като добро. Искам да акцентирам върху това, че тимът показа доста високо ниво в повечето мачове. Отборът продължава да надгражда след спечеления медал от световното първенство. Непрекъснато трябва да надграждаме, става все по-трудно. Може да се опитваме да постигнем добри резултати, само ако се развиваме", заяви италианецът пред медиите при завръщането на отбора в София.

Той призна, че е било много трудно на волейболистите да се възстановят след победата срещу САЩ (3:1) и това е оказало сериозно влияние върху последния и решителен мач срещу Франция (0:3).

"В този сезон на Лигата успяхме да включим и двама състезатели, които не участваха миналата година. Те са с голям потенциал, става дума за Жасмин Величков и Денислав Бърдаров. Последният ни мач се изигра само 18 часа след победата срещу САЩ. Момчетата се изразходваха емоционално. Трудно е да се възстановим и да играем с чисти глави. Всеки има мнение по въпроса, но Франция е доста качествен отбор. Те са двукратен олимпийски шампион и са преди нас в ранглистата. Не се класираха за финалите, но имат наистина много качества. Цифрите дават картина и статистика, но не бих правил заключения само на базата на това. Трябва да се види и кой колко време и бил на полето. Представянето на Алекс Николов не е изненада, но трябва да му отдадем заслуженото, на него и съотборниците му, че са били в състояние да помогнат на тези с индивидуалните награди", каза още Джанлоренцо Бленджини по повод най-доброто класиране на България в Лигата на нациите.

"Трикольорите" отново ще се съберат в началото на август в Самоков, където на 25 и 26 август ще има контроли с Чехия. За 1 и 2 септември са предвидени приятелски мачове със Сърбия в София. Съставът преди Евро 2026 ще бъде обявен в края на юли.