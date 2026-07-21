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Котаракът Лари в очакване на седмия си британски премиер

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:52 мин.
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Снимка: БТА
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Лари – най-известният котарак във Великобритания, посреща днес своя седми съквартирант на „Даунинг стрийт“ 10, откакто започна да се разхожда из коридорите на властта преди повече от петнадесет години, предаде АФП.

„Политиците идват и си отиват, котките остават“, коментира Лари в профила си @Number10cat в социалната мрежа Екс, докато очакваше пристигането на новия министър-председател на Великобритания Анди Бърнам, който наследи Киър Стармър.

Той вече даде инструкциите си: „Лари обича да закусва в 9 часа, да си хапва брънч в 10:30 часа и да обядва в 12 часа, с много междинни похапвания между храненията. Останалото е лесна работа.“

Какво трябва да се знае за косматия постоянен обитател на „Даунинг стрийт“ 10?

Лари пристигна в официалната резиденция на британския министър-председател на 15 февруари 2011 г. от приюта за кучета и котки в Батърси с мисия да пъди мишките от мястото, където се взимат важни решения.

Таби котаракът (с тигрови ивици) има собствена страница на официалния сайт на „Даунинг стрийт“ 10, където е представен като „главен мишелов“.

„Лари прекарва дните си в посрещане на гости, проверка на системите за сигурност и тестване на качеството на антикварните мебели, върху които да си почива“, се посочва на страницата.

Възрастта на котарака не е обявена официално, но в профила му в Екс е посочено, че той е на 19 години.

За всичките си години, прекарани на „Даунинг стрийт“ 10, Лари посрещна своя седми премиер, като преди Анди Бърнам това бяха Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Риши Сунак и Киър Стармър.

Звездата сред котките Лари може да се похвали с профил в Екс, следван от над 900 000 последователи. Това е хумористичен акаунт, създаден от анонимен потребител, в който между две клипчета за своите събратя влиятелният котарак се оплаква от времето и с удоволствие се подиграва на политиците.

Първите му 100 дни на „Даунинг стрийт“ 10 станаха тема на книгата „Дневниците на Лари“ (The Larry Diaries), публикувана през октомври 2011 г.

Като знак за статута му на световна звезда той редовно „краде“ вниманието на чуждестранните лидери, които посещават официалната резиденция на британския премиер, като например миналия декември, когато беше на стъпалата при пристигането на украинския президент Володимир Зеленски.

През двете години, в които Киър Стармър беше на поста, Лари трябваше да се приспособява към присъствието на домашните котки на семейството – Джоджо и Принс. Защото „Даунинг стрийт“ 10 не е само офис, а и резиденция на действащите премиери за тези, които желаят да живеят там.

Тепърва предстои да се разбере как ще протече съжителството на Лари с новия министър-председател, чието семейство има куче, в случай че Анди Бърнам реши да напусне района на Манчестър и да се премести в Лондон.

#„Даунинг стрийт“ 10 #котаракът Лари #Великобритания

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