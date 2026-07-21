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Нашествие на скакалци в страната: Експерти съобщиха, че насекомите не представляват опасност

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Белочелият дектикус (D. albifrons) не представлява опасност за хората, домашните животни или земеделските култури. Видът не е отровен, не напада хората и не е известен като преносител на заболявания с медицинско или ветеринарномедицинско значение. Той е едър скакалец с размери, които варират от 32 до 40 мм. Това съобщиха от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) във връзка със засиления обществен интерес през последните дни.

Decticus albifrons е средиземноморски вид, чиито местообитания се ограничават до горещи и сухи места, включително пасища, храсталаци, лозя и овощни градини. Наблюдаваното през летните месеци присъствие в населени места е свързано със сезонната активност на възрастните индивиди и с близостта на подходящи сухи тревни и храстови местообитания. Възрастните се срещат от юни до края на октомври.

Видът, който принадлежи към семейството на дървесните скакалци, не се определя като икономически значим вредител по земеделските култури. Храни се предимно с други дребни насекоми, като може да приема и растителна храна. Не се очаква присъствието му да причини съществени повреди или икономически загуби при полски, овощни, лозови и зеленчукови култури.

Наблюдаването на отделни или повече индивиди в населени места не изисква предприемане на мерки за растителна защита или масова дезинсекция. На гражданите се препоръчва да не унищожават насекомите. Когато отделен индивид попадне в жилище или на тераса, той може да бъде изнесен на открито с подходящ съд, без да бъде притискан или хващан непосредствено с ръце.

Окраската на възрастните индивиди варира от кафяво-сива до кафеникаво-жълта. Крилата имат бели ивици и значително надвишават дължината на тялото. Яйцеполагалото на женската, което наподобява сабя и служи за снасяне на яйца в почвата, понякога достига близо 2 см. Главата е масивна и има мощни челюсти. Възрастните скакалци имат отлично развити крила и са много добри летци.

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