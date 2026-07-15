Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026

Испания е първият финалист на световното първенство по футбол през 2026 година! "Ла Фурия Роха“ изигра тактически безупречен полуфинал и победи Франция с 2:0 на "Далас Стейдиъм“, за да се доближи само на една крачка от втори световен триумф в историята си.

Микел Оярсабал откри резултата от дузпа в 22-рата минута, а Педро Поро сложи точка на спора след почивката. Испанците контролираха двубоя почти през цялото време и не позволиха на звездната френска атака да разгърне потенциала си.

Тимът на Луис де ла Фуенте започна по-уверено и още от първите минути установи продължително владение на топката. Франция разчиташе основно на бързи преходи, като първата по-опасна контраатака премина през Брадли Баркола. Крилото преодоля Педро Поро и центрира остро, но Пау Кубарси се намеси навреме.

В 16-ата минута „петлите“ отново показаха колко опасни могат да бъдат на скорост. Килиан Мбапе се устреми към вратата на Унай Симон, но Поро прочете отлично ситуацията и предотврати чисто голово положение.

Ключовият момент в първата част настъпи в 20-ата минута. Люка Дин закъсня при единоборство с Ламин Ямал и го повали в наказателното поле. Съдията Иван Бартон не се поколеба и посочи бялата точка.

Две минути по-късно Оярсабал изпрати Майк Менян в обратния ъгъл и даде заслужен аванс на Испания.

След попадението иберийците продължиха да диктуват темпото. Франция изпитваше сериозни затруднения при изнасянето на топката и рядко успяваше да задържи продължително владението. Допълнителен удар за Дидие Дешан бе контузията на Уилям Салиба, който напусна заради проблем в гърба.

В края на първото полувреме Испания бе близо до второ попадение. Ламин Ямал и Дани Олмо комбинираха великолепно в тесни пространства, но Дайо Упамекано се намеси в последния момент и предотврати гол след една от най-красивите атаки в мача.

След почивката Дидие Дешан направи първата си промяна, като извади получил жълт картон Адриен Рабио и пусна в игра Ману Коне с надеждата да внесе повече динамика и сигурност в халфовата линия.

Испания продължи да играе предпазливо, опитвайки се да контролира темпото и да не допуска рискове. В 52-ата минута Оярсабал реши да стреля от трудна позиция, но прати топката високо над вратата, въпреки че Марк Кукурея беше на далеч по-добра позиция и очакваше подаване.

Натискът на Испания даде резултат в 58-ата минута. След поредна отлично разиграна комбинация Дани Олмо изведе Педро Поро зад отбраната. Въпреки намесата на Дайо Упамекано, десният бек запази самообладание, преодоля Майк Менян и с прецизен удар удвои аванса на испанците за 2:0.

Франция се опита да реагира с включването на Дезире Дуе, Раян Шерки и Тео Ернандес, но испанската защита остана непоколебима. Показателно за безсилието на „петлите“ бе, че първият им точен удар дойде едва в 82-рата минута.

В заключителните мигове Испания можеше да направи успеха си още по-убедителен, но Феран Торес пропусна с глава от отлична позиция. От другата страна Килиан Мбапе изпусна нервите си, получи жълт картон и изпрати пряк свободен удар далеч над вратата.

Последният съдийски сигнал даде начало на испанските празненства. "Ла Фурия“ се класира за втория световен финал в историята си и ще преследва първа титла след триумфа през 2010 година.

Съперникът на Испания в решителния мач ще бъде определен в полуфинала между Англия и Аржентина.