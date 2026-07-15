БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
25317
Чете се за: 04:45 мин.
Спорт
Запази

Микел Оярсабал и Педро Поро донесоха успеха с 2:0, а селекцията на Луис де ла Фуенте ще спори за световната титла с Англия или Аржентина

испанската фиеста продължава йорк сити фурияldquo подчини франция финал мондиал 2026
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Испания е първият финалист на световното първенство по футбол през 2026 година! "Ла Фурия Роха“ изигра тактически безупречен полуфинал и победи Франция с 2:0 на "Далас Стейдиъм“, за да се доближи само на една крачка от втори световен триумф в историята си.

Микел Оярсабал откри резултата от дузпа в 22-рата минута, а Педро Поро сложи точка на спора след почивката. Испанците контролираха двубоя почти през цялото време и не позволиха на звездната френска атака да разгърне потенциала си.

Тимът на Луис де ла Фуенте започна по-уверено и още от първите минути установи продължително владение на топката. Франция разчиташе основно на бързи преходи, като първата по-опасна контраатака премина през Брадли Баркола. Крилото преодоля Педро Поро и центрира остро, но Пау Кубарси се намеси навреме.

В 16-ата минута „петлите“ отново показаха колко опасни могат да бъдат на скорост. Килиан Мбапе се устреми към вратата на Унай Симон, но Поро прочете отлично ситуацията и предотврати чисто голово положение.

Ключовият момент в първата част настъпи в 20-ата минута. Люка Дин закъсня при единоборство с Ламин Ямал и го повали в наказателното поле. Съдията Иван Бартон не се поколеба и посочи бялата точка.

Две минути по-късно Оярсабал изпрати Майк Менян в обратния ъгъл и даде заслужен аванс на Испания.

След попадението иберийците продължиха да диктуват темпото. Франция изпитваше сериозни затруднения при изнасянето на топката и рядко успяваше да задържи продължително владението. Допълнителен удар за Дидие Дешан бе контузията на Уилям Салиба, който напусна заради проблем в гърба.

В края на първото полувреме Испания бе близо до второ попадение. Ламин Ямал и Дани Олмо комбинираха великолепно в тесни пространства, но Дайо Упамекано се намеси в последния момент и предотврати гол след една от най-красивите атаки в мача.

След почивката Дидие Дешан направи първата си промяна, като извади получил жълт картон Адриен Рабио и пусна в игра Ману Коне с надеждата да внесе повече динамика и сигурност в халфовата линия.

Испания продължи да играе предпазливо, опитвайки се да контролира темпото и да не допуска рискове. В 52-ата минута Оярсабал реши да стреля от трудна позиция, но прати топката високо над вратата, въпреки че Марк Кукурея беше на далеч по-добра позиция и очакваше подаване.

Натискът на Испания даде резултат в 58-ата минута. След поредна отлично разиграна комбинация Дани Олмо изведе Педро Поро зад отбраната. Въпреки намесата на Дайо Упамекано, десният бек запази самообладание, преодоля Майк Менян и с прецизен удар удвои аванса на испанците за 2:0.

Франция се опита да реагира с включването на Дезире Дуе, Раян Шерки и Тео Ернандес, но испанската защита остана непоколебима. Показателно за безсилието на „петлите“ бе, че първият им точен удар дойде едва в 82-рата минута.

В заключителните мигове Испания можеше да направи успеха си още по-убедителен, но Феран Торес пропусна с глава от отлична позиция. От другата страна Килиан Мбапе изпусна нервите си, получи жълт картон и изпрати пряк свободен удар далеч над вратата.

Последният съдийски сигнал даде начало на испанските празненства. "Ла Фурия“ се класира за втория световен финал в историята си и ще преследва първа титла след триумфа през 2010 година.

Съперникът на Испания в решителния мач ще бъде определен в полуфинала между Англия и Аржентина.

#Национален отбор на Испания по футбол #Мондиал 2026 #национален отбор на Франция по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
2
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над Струма
3
Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над...
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"
4
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
5
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е национална кауза, която ще рекламира България пред целия свят
6
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
4
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
5
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...

Още от: Футбол

Гледайте Англия – Аржентина на 15 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте Англия – Аржентина на 15 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Владимир Стоянов: Испания изнесе футболен урок и заслужено стигна до финала на Мондиал 2026 Владимир Стоянов: Испания изнесе футболен урок и заслужено стигна до финала на Мондиал 2026
Чете се за: 03:37 мин.
Лъчезар Танев: Франция е най-доминиращият отбор на това световно първенство Лъчезар Танев: Франция е най-доминиращият отбор на това световно първенство
Чете се за: 02:37 мин.
Мирослав Барняшев - Русев: Мачовете от Мондиал 2026 са като Кечмания Мирослав Барняшев - Русев: Мачовете от Мондиал 2026 са като Кечмания
Чете се за: 02:00 мин.
Футболният финал на Мондиал 2026 с богата програма по БНТ 1 и БНТ 3 Футболният финал на Мондиал 2026 с богата програма по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 03:15 мин.
Локо (София) с нов генерален спонсор и нови екипи за предстоящия сезон Локо (София) с нов генерален спонсор и нови екипи за предстоящия сезон
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.
Спорт
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа? Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
След смъртта на Филип: Шофьор с 3,59 промила катастрофира на същата...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
25 световни лидери присъстваха на най-мащабния военен парад в...
Чете се за: 02:57 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ