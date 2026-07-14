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Лъчезар Танев: Франция е най-доминиращият отбор на това световно първенство

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Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
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Футболният агент очаква равностоен полуфинал срещу Испания, но вижда леко предимство за "петлите“ в офанзивен план

лъчезар танев франция доминиращият отбор световно първенство
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Футболният агент Лъчезар Танев очаква изключително оспорван първи полуфинал на световното първенство между Франция и Испания, но смята, че „петлите“ разполагат с малко повече аргументи в нападение.

В интервю за БНТ той направи детайлен анализ на двата отбора, като подчерта, че силите им са почти изравнени във всички линии.

"На вратарския пост има равностойност. Същото може да се каже и за защитата. В средата на терена Испания има повече разнообразие като тип играчи, но в нападение Франция е малко по-добра – по-динамична и по-завършваща. Това е почти напълно равностоен мач“, коментира Танев.

Според него именно французите са оставили най-силно впечатление с представянето си до момента на Мондиал 2026.

"Франция е най-доминиращият отбор на това световно първенство. Не бих се ангажирал с прогноза кой ще спечели, но досега именно те показаха най-постоянно високо ниво“, добави той.

По отношение на Испания Танев смята, че отборът трябва да играе по-вертикално и да търси по-често пространствата зад защитата на съперника.

"Добре е да контролираш топката, но последният или предпоследният пас трябва да бъде в дълбочина. Испания трябва да рискува повече и да внесе повече изненада в атаките си. Срещу Франция ще има повече свободни пространства, защото французите няма да се защитават дълбоко и ще търсят бърз преход в нападение“, каза още футболният агент.

Танев коментира и цялостната картина на световното първенство, което предизвика множество дискусии заради разширения формат с 48 отбора.

"На мен Мондиалът ми харесва. Видяхме как по-малките национални отбори се противопоставят сериозно на големите сили, което показва, че нивото се изравнява. В крайна сметка на полуфиналите стигнаха четирите най-силни отбора в света, така че логиката възтържествува. Не съм голям привърженик на толкова много участници, но това е решение на ФИФА. Въпреки това не мисля, че видяхме много слаби мачове“, завърши Лъчезар Танев.

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Студийната програма започва в 21:00 ч.
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#Мондиал 2026 #Лъчезар Танев

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