БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
9
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо...
20:59, 14.07.2026
Чете се за: 00:50 мин.
След смъртта на Филип: Шофьор с 3,59 промила катастрофира...
20:59, 14.07.2026
Чете се за: 02:30 мин.
Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на...
20:27, 14.07.2026
Чете се за: 03:35 мин.
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с...
17:58, 14.07.2026
Чете се за: 01:12 мин.
Публикуваха първото класиране за приема в 8-и клас
12:36, 14.07.2026 (обновена)
Чете се за: 01:25 мин.
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
12:31, 14.07.2026
Чете се за: 01:00 мин.
Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев
11:06, 14.07.2026 (обновена)
Чете се за: 02:05 мин.
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията...
10:52, 14.07.2026
Чете се за: 04:57 мин.
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия...
10:43, 14.07.2026
Чете се за: 08:25 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Спорт
Други спортове
Спортни емисии
Спортни предавания
Още
Спортни новини 14.07.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 14.07.2026
Още
Копирано в клипборда
Запази
20:45, 14.07.2026
ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Франция - Испания (СТАРТОВИ...
20:41, 14.07.2026
След смъртта на Филип: Шофьор с 3,59 промила катастрофира на същата...
20:33, 14.07.2026
Автобус потегли с 14-годишно момиче, а родителите му останаха на...
20:26, 14.07.2026
Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа?
20:25, 14.07.2026
13-годишно момче създаде образователна платформа
20:18, 14.07.2026
Футболният финал на Мондиал 2026 с богата програма по БНТ 1 и БНТ 3
20:16, 14.07.2026
Пред БНТ говори бащата на момичето, транспортирано със...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над...
2
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
3
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
4
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е...
5
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
6
ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Франция - Испания (СТАРТОВИ...
Реклама
Най-четени
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 14.07.2026 г., 12:25 ч.
Начален удар - 14.07.2026 г.
09:10, 14.07.2026
Чете се за: 01:30 мин.
Спортни новини 13.07.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 13.07.2026
Спортни новини 13.07.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 13.07.2026
Спортни новини 12.07.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 12.07.2026
Спортни новини 12.07.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 12.07.2026
Реклама
Водещи новини
Футболният финал на Мондиал 2026 с богата програма по БНТ 1 и БНТ 3
20:18, 14.07.2026
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
20:58, 14.07.2026
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия
18:12, 14.07.2026
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа?
20:26, 14.07.2026
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за...
15:54, 14.07.2026 (обновена)
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
25 световни лидери присъстваха на най-мащабния военен парад в...
17:25, 14.07.2026
Чете се за: 02:57 мин.
Европа
След смъртта на Филип: Шофьор с 3,59 промила катастрофира на същата...
20:41, 14.07.2026
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Пред БНТ говори бащата на момичето, транспортирано със...
20:16, 14.07.2026
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ