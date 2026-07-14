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Пред БНТ говори бащата на момичето, транспортирано със „Спартан“ до Германия за трансплантация

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Увеличават се разходите на Здравната каса за лечение на деца в чужбина

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Увеличават се разходите на Здравната каса за лечение на деца в чужбина.

През първите 6 месеца на тази година фондът е платил над 3 милиона и 800 хиляди евро. За същия период през 2025 г. разходът е бил над 1 милион и 100 хиляди евро. Одобрените заповеди за лечение са 161.

Най-много деца са изпратени да се лекуват в Германия, Австрия, Италия, Франция и Швейцария. За част от тези деца сме ви разказвали в "По света и у нас". За първи път пред БНТ днес говори бащата на момичето, което беше транспортирано със „Спартан“ за трансплантация на стволови клетки.

Животът на семейство Йотови се преобръща преди 2 месеца заради внезапно заболяване на по-малката им дъщеря.

Ивайло Йотов: „Както си седяхме така, започна да ѝ се подува ръчичката, да ѝ се пукат вени веднага на изследванията. И оттогава тя е в болница. Първо беше в „Пирогов“. Изследванията след няколко часа ни прехвърлиха в онкохематологията в ИСУЛ. В ИСУЛ в началото ни отказаха да се лекува в чужбина.“

Момичето е с рядко заболяване и се нуждае от трансплантация на стволови клетки. След два месеца в ИСУЛ станало ясно, че не може да се лекува в България. Миналата сряда Стефани летя до Германия с военния „Спартан“.

Ивайло Йотов: „Не можеха да ѝ вдигнат достатъчно тромбоцити. Благомир Здравков се наложи да я транспортира дори с ниски показатели. Полетът беше на ниска височина, не беше най-комфортният полет, който може да има. Беше ни притеснено как ще прекара полета детето.“

Заради състоянието на детето, вместо 2 часа, полетът продължил близо 4. На борда със Стефани пътували баща ѝ и сестра ѝ.

Ивайло Йотов: „Ние двамата сме потенциални донори. В България това не може да стане. В Германия казват, че има шанс да се случи. Ако не се случи, ще търсят също в световната банка. Детето по-добре не се е чувствало нито физически, нито психически, откакто сме тук. Държат я с много високи тромбоцити. В момента, в който тръгнат да падат, веднага се организират и вливат и всичко е наред.“

Здравната каса плаща лечението на Стефани в Германия. Покрива разходите за транспорт и престой на един придружител.

Д-р Галя Йорданова, директор на дирекция „Лечение на деца в чужбина“, НЗОК : „А в случаите, когато имаме трансплантация от жив родствен донор, транспортът и престоят на донора също попадат в обхвата на медицинските и други услуги, които се заплащат.“

Здравната каса осигурява лечение в чужбина за деца, които не могат да се лекуват в България.

Д-р Галя Йорданова, директор на дирекция „Лечение на деца в чужбина“, НЗОК : „Протонна терапия, CAR-T клетъчна терапия, органна трансплантация при деца, която не се осъществява в България, пластично-възстановителна хирургия, очни операции. В чуждата страна трябва да се прилага метод, който е утвърден в медицинската практика – не експериментален, не обект на клинично проучване, и е доказан, че за това заболяване това е най-подходящият метод.“

Документи се приемат във всички районни здравни каси. Одобрението може да отнеме от няколко дни до месец. От началото на годината отказите за лечение на деца в чужбина са 9.

#лечение на деца #Здравната каса #чужбина #спартан #лечение #Германия

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