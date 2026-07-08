БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опасно съседство: Кран е надвиснал над къща в столичния...
Чете се за: 02:55 мин.
Депутатите от правната комисия приеха на първо четене...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Румен Радев се срещна с президента на Украйна...
Чете се за: 00:52 мин.
Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред...
Чете се за: 03:00 мин.
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба...
Чете се за: 00:45 мин.
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция...
Чете се за: 02:50 мин.
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Транспортираха две деца за трансплантации в Германия

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази

Мисията е втора за военния самолет "Спартан" за два дни

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мисия трансплантация на деца в чужбина. Военен самолет "Спартан" транспортира две деца за животоспасяващи операциии в Германия. Заради изключително тежкото им състояние от Здравната каса са организирали лечението им в чужбина само за два дни.

12-годишно момиче със симптоми на левкимия постъпва в Детската онкохематолгия на ИСУЛ преди месец. Лекарите поставят рядка диагноза - придобита форма на платична анемия. Най-ефективно е транспантация на стволови клетки от фамилен донор

доц.Боряна Аврамова началник на клиника по детска онкохематолгия УМБАЛ 'Царица Йоанна - ИСУЛ": "Това дете няма такъв при изследванията, които направихме. И всички последавщи терапии и послеедващиите варианти за транспланатация изискват по-специална подготовка.Трябва максимално бързо да се дйества, за да не настъпят живото застрашаващи усложения."

У нас лекарите имат малко опит в лечението на болестта. Шансът да се намери подходящ донор извън семейството е минимален. Затова детето е насочено към трансплантационен център в Германия.

доц.Боряна Аврамова, началник на клиника по Детска онкохематолгия УМБАЛ 'Царица Йоанна - ИСУЛ": "Ние и друг път сме имали такива случаи. Отдавна работим с клиниката във Фрайбург. Ние лекуаме пациентите по техните протоколи."

Tази сутрин военен самолет "Спартан" транспортира момичето до Германия.

д-р Благомир Здравков, координатор по авиационна медицина: "Имаше опасност от спонтанни кръвоизливи. По тази причина самолетът трябваше да лети по-ниско."

старшина Мария Борисова, бордна мед. сестра, ВМА-София: "Всичко бяхме предвидили, нещата преминаха по правилата."

Лошите атмосферни условия са усложнили работата на пилотите.

капитан Дичко Узунов, командир на екопажа, авиобаза "Враждебна": "Ние летим доста по-ниско. Предизвикателство от гледна точка на разхода на гориво, понеже на по-малка височина самолетът изразходва по-голямо количество гориво, което пък от друга гледна точка повишава масата на самолета и влошава пърформанса му. Първо е безопасноста на полета, второто е безопасността на пациента и трябва да се балансира между тези двете неща."

старши лейтанант Александър Недялков, помощник-командир на екипажа, Авиобаза "Враждебна": "Отговороста е по-вис9ока няма как да пренебегнем, факта, че отзад има човек."

Това е втората медицинска мисия на "Спартана" в рамките на два дни. Вчера той е летял до Германия отнво, за да транспортира 16-годишно момиче, кето е имало нужда от чернодробна трансплантация.

Утре "Спартанът" ще лети до Италия да транспотира бебе за чернодробна трансплантация.

#транспортиране #самолет "Спартан" #трансплантации #Германия #деца

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
3
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кандидатстването след 7-и клас: Започва подаването на документи за първо и второ класиране за гимназиите
4
Кандидатстването след 7-и клас: Започва подаването на документи за...
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си
5
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: Здраве

446 са заболелите от морбили лица у нас в единадесет области на страната
446 са заболелите от морбили лица у нас в единадесет области на страната
След катастрофата с три жертви на „Хемус“: 7-годишното дете остава в критично състояние След катастрофата с три жертви на „Хемус“: 7-годишното дете остава в критично състояние
Чете се за: 01:15 мин.
"Диагноза България": Нова платформа следи разходите на болниците "Диагноза България": Нова платформа следи разходите на болниците
Чете се за: 02:47 мин.
Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет "Спартан" Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет "Спартан"
Чете се за: 01:00 мин.
Авторът на "Черната писта" освети над 605 млн. лв. съмнителни разходи в здравеопазването с нова платформа Авторът на "Черната писта" освети над 605 млн. лв. съмнителни разходи в здравеопазването с нова платформа
Чете се за: 02:27 мин.
Започва проверка по проекта за модернизиране на спешната помощ в страната Започва проверка по проекта за модернизиране на спешната помощ в страната
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса?
Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса?
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала Турция между 5 и 8 април 2024 г. Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала Турция между 5 и 8 април 2024 г.
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г. "Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г.
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Възможно ли е изцяло машинно гласуване на вота за президент? Възможно ли е изцяло машинно гласуване на вота за президент?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
МВР проверява полетите на Делян Пеевски
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Нови американски удари срещу Иран, Тръмп обяви край на примирието
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм в Благоевградско
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Кризата с боклука: ВАС разреши сключването на договор за районите...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ