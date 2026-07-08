Транспортираха две деца за трансплантации в Германия

Мисия трансплантация на деца в чужбина. Военен самолет "Спартан" транспортира две деца за животоспасяващи операциии в Германия. Заради изключително тежкото им състояние от Здравната каса са организирали лечението им в чужбина само за два дни.

12-годишно момиче със симптоми на левкимия постъпва в Детската онкохематолгия на ИСУЛ преди месец. Лекарите поставят рядка диагноза - придобита форма на платична анемия. Най-ефективно е транспантация на стволови клетки от фамилен донор

доц.Боряна Аврамова началник на клиника по детска онкохематолгия УМБАЛ 'Царица Йоанна - ИСУЛ": "Това дете няма такъв при изследванията, които направихме. И всички последавщи терапии и послеедващиите варианти за транспланатация изискват по-специална подготовка.Трябва максимално бързо да се дйества, за да не настъпят живото застрашаващи усложения."

У нас лекарите имат малко опит в лечението на болестта. Шансът да се намери подходящ донор извън семейството е минимален. Затова детето е насочено към трансплантационен център в Германия.

доц.Боряна Аврамова, началник на клиника по Детска онкохематолгия УМБАЛ 'Царица Йоанна - ИСУЛ": "Ние и друг път сме имали такива случаи. Отдавна работим с клиниката във Фрайбург. Ние лекуаме пациентите по техните протоколи."

Tази сутрин военен самолет "Спартан" транспортира момичето до Германия.

д-р Благомир Здравков, координатор по авиационна медицина: "Имаше опасност от спонтанни кръвоизливи. По тази причина самолетът трябваше да лети по-ниско." старшина Мария Борисова, бордна мед. сестра, ВМА-София: "Всичко бяхме предвидили, нещата преминаха по правилата."

Лошите атмосферни условия са усложнили работата на пилотите.

капитан Дичко Узунов, командир на екопажа, авиобаза "Враждебна": "Ние летим доста по-ниско. Предизвикателство от гледна точка на разхода на гориво, понеже на по-малка височина самолетът изразходва по-голямо количество гориво, което пък от друга гледна точка повишава масата на самолета и влошава пърформанса му. Първо е безопасноста на полета, второто е безопасността на пациента и трябва да се балансира между тези двете неща." старши лейтанант Александър Недялков, помощник-командир на екипажа, Авиобаза "Враждебна": "Отговороста е по-вис9ока няма как да пренебегнем, факта, че отзад има човек."

Това е втората медицинска мисия на "Спартана" в рамките на два дни. Вчера той е летял до Германия отнво, за да транспортира 16-годишно момиче, кето е имало нужда от чернодробна трансплантация.

Утре "Спартанът" ще лети до Италия да транспотира бебе за чернодробна трансплантация.