Дигитализацията в съдилищата: Какъв е икономическият ефект?

Мащабни промени в административното производство от 1 юли въведоха изцяло електронна обмяна на документи за държавни, общински институции, бизнеса, адвокатите, съдилищата, нотариусите и съдебното изпълнение. Право на размяна на хартиени документи имат само гражданите. Промяната е част от условията за получаване на средства по ПВУ. Според адвокати така се спестява сериозно време от пътуване и чакане по опашки за административни услуги и производства.

Така наречената дигитализация спестява около 50% от разходите за консумативи като хартия, кламери и папки. Тук трябва да се отчете и екологичният ефект от тоновете по-малко хартия, която ще се произвежда и употребява. Ако говорим в пари – през първите месеци се очаква спестяванията на бизнеса и гражданите да бъдат около 2-3 милиона евро на месец, като с развитието на процеса сумата ще нараства.

В краткосрочна перспектива се очаква и намаляване на заетите в административното обслужване на всички нива, което ще намали допълнително и разходите на държавата.

Анализът сочи, че само за първата седмица от въвеждането на дигитализацията вече са спестени над 1,5 милиона евро разходи за хартиени документи.

От 1 юли от заявлението за издаване на документ до окончателното произнасяне на административните съдилища по споровете за актове задължително се извършва изцяло по електронен път.

Любомир Гайдов, и.ф. председател на Върховния административен съд: "Разширяват се електронните комуникации между администрацията, от една страна, и всички организации – бизнес, неправителствени организации, административни органи, когато пишат помежду си. Всички съдебни органи, адвокати и всички участници в процеса, без гражданите, са длъжни да извършват процесуални действия, искания, сигнали и предложения по електронен път."

За адвокатите и бизнеса това на първо място означава край на разкарванията до гишета за подаване на искания и получаване на документи.

Рангел Бараков, адвокат в Благоевградската адвокатска колегия: "Това ще улесни не само работата на адвокатите, но и на гражданите, защото ще доведе до една по-достъпна и модерна администрация, тъй като хората вече няма да пътуват, евентуално да се редят по опашки в общините, а ще могат да си подават документите по електронен път за издаване на индивидуални административни актове."

Роман Желев, адвокат в Старозагорската адвокатска колегия: "Което от своя страна ще съкрати сроковете на целия административен процес. Освен това ще имаме незабавен достъп до документите, които постъпват през електронната система."

В административните съдилища делата вече ще могат да се гледат и дистанционно.

Любомир Гайдов, и.ф. председател на Върховния административен съд: "Това е нов, качествен етап от развитието на електронното правосъдие в административното правораздаване. Ние сме се устремили да стигнем до виртуална съдебна зала." Роман Желев, адвокат в Старозагорската адвокатска колегия: "Отлагането на делата вече няма да се налага поради чисто физически причини – тоест отсъствието на някоя от страните, тъй като те ще могат да участват изцяло онлайн чрез съответните системи."

Онлайн ще могат да се изслушват и вещите лица, което допълнително ще намали отложените дела.