Нови американски удари срещу Иран, Тръмп обяви край на примирието

Нов ръст на цените на петрола последва размяната на удари между САЩ и Иран тази сутрин.

Ескалацията идва в последния ден на церемониите по поклонението пред бившия върховен лидер Али Хаменей.

Над 80 цели в Иран атакува Централното командване на американските въоръжени сили през изминалата нощ. Удари бяха нанесени в район на ключовите ирански пристанищни градове Бандар Абас, Сирик и Бушер. Експлозии са проехтели и на островите Харг и Кешм.

Според Вашингтон това е отговор вчерашните ирански атаки срещу три петролни и газови танкера в Ормузкия проток. В изявление, прочетено по иранска телевидия, председателят на иранския парламента Мохамад Галибаф обвини САЩ в нарушение на примирие.

"Ерата на хулиганите и на вземането на заложници приключи. Тя не води до никъде. Ние не сме хора, които отстъпват или се отказват."

Революционната гвардия съобщи за един загинал свой военен и атакува с ракети и дронове над 85 цели в американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Иранците настояват за "силен отговор" на действията на Вашингтон.

Мариам Гасеми, жител на Иран: "След последната атака срещу Иран, Ормузкият пролив трябва да бъде напълно затворен. И трябва да има много сериозен отговор, така че че никой повече да не се осмелява да направи подобно нещо.“

Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че е готов да помага за възстановяване на свободно корабоплаване през Ормуз.

Реджеп Ердоган, президент на Турция: "Наред с дипломатическите ни усилия, ние сме готови да осигури необходимия принос за разминиране в Ормузкия проток."

Ескалацията е на фона на поредната размяна на заплахи за прекратявана не преговорите между САЩ и Иран. В средата на юни двете страни подписаха меморандум за разбирателство, като част от него беше и изработване на пътна карта за край на войната в 60 дневен срок.