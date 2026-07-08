БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опасно съседство: Кран е надвиснал над къща в столичния...
Чете се за: 02:55 мин.
Депутатите от правната комисия приеха на първо четене...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Румен Радев се срещна с президента на Украйна...
Чете се за: 00:52 мин.
Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред...
Чете се за: 03:00 мин.
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба...
Чете се за: 00:45 мин.
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция...
Чете се за: 02:50 мин.
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови американски удари срещу Иран, Тръмп обяви край на примирието

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нов ръст на цените на петрола последва размяната на удари между САЩ и Иран тази сутрин.
Ескалацията идва в последния ден на церемониите по поклонението пред бившия върховен лидер Али Хаменей.

Над 80 цели в Иран атакува Централното командване на американските въоръжени сили през изминалата нощ. Удари бяха нанесени в район на ключовите ирански пристанищни градове Бандар Абас, Сирик и Бушер. Експлозии са проехтели и на островите Харг и Кешм.

Според Вашингтон това е отговор вчерашните ирански атаки срещу три петролни и газови танкера в Ормузкия проток. В изявление, прочетено по иранска телевидия, председателят на иранския парламента Мохамад Галибаф обвини САЩ в нарушение на примирие.

"Ерата на хулиганите и на вземането на заложници приключи. Тя не води до никъде. Ние не сме хора, които отстъпват или се отказват."

Революционната гвардия съобщи за един загинал свой военен и атакува с ракети и дронове над 85 цели в американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Иранците настояват за "силен отговор" на действията на Вашингтон.

Мариам Гасеми, жител на Иран: "След последната атака срещу Иран, Ормузкият пролив трябва да бъде напълно затворен. И трябва да има много сериозен отговор, така че че никой повече да не се осмелява да направи подобно нещо.“

Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че е готов да помага за възстановяване на свободно корабоплаване през Ормуз.

Реджеп Ердоган, президент на Турция: "Наред с дипломатическите ни усилия, ние сме готови да осигури необходимия принос за разминиране в Ормузкия проток."

Ескалацията е на фона на поредната размяна на заплахи за прекратявана не преговорите между САЩ и Иран. В средата на юни двете страни подписаха меморандум за разбирателство, като част от него беше и изработване на пътна карта за край на войната в 60 дневен срок.

#нови удари срещу Иран #край на примирието #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
3
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кандидатстването след 7-и клас: Започва подаването на документи за първо и второ класиране за гимназиите
4
Кандидатстването след 7-и клас: Започва подаването на документи за...
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил смъртта на 9-годишната Крисия
5
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил...
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си
6
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: САЩ и Канада

Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса?
Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса?
Акценти от срещата на НАТО: Засилването на отбранителния капацитет на Европа и войните в Близкия изток и Украйна Акценти от срещата на НАТО: Засилването на отбранителния капацитет на Европа и войните в Близкия изток и Украйна
Чете се за: 08:07 мин.
НАТО и Европа не са хартиен тигър, смята Марк Рюте НАТО и Европа не са хартиен тигър, смята Марк Рюте
Чете се за: 03:25 мин.
Страните от Алианса с ключови разговори в Анкара Страните от Алианса с ключови разговори в Анкара
Чете се за: 01:07 мин.
Среща на върха на НАТО: Страните от Алианса с ключови разговори в Анкара Среща на върха на НАТО: Страните от Алианса с ключови разговори в Анкара
Чете се за: 01:10 мин.
Започна изслушването срещу мъжа, обвинен за убийството на Чарли Кърк Започна изслушването срещу мъжа, обвинен за убийството на Чарли Кърк
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса?
Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса?
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г. "Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г.
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Разследват смъртта на двумесечно бебе в Карлово Разследват смъртта на двумесечно бебе в Карлово
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм в Благоевградско Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм в Благоевградско
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
МВР проверява полетите на Делян Пеевски
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Депутатите отново отварят Изборния кодекс и обсъждат промени
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
МВР влезе в контакт с OFAC заради съмнения за заобикаляне на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ