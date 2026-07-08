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Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "примирието е приключило" след поредната размяна на удари. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяване на огъня за 60 дни.

През изминалата нощ обаче Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкия проток. Пред репортери на форума на НАТО в Анкара Тръмп заяви, че "не иска да се занимава повече с иранците, защото те са лъжци". Ескалацията идва в последния ден на церемониите по поклонението пред покойния аятолах Али Хаменей.

#на примирието #край #Доналд Тръмп #САЩ #Иран

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