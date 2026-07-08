Готов ли е ЕС за реакция при екстремни температури?

Европа не е достатъчно подготвена за екстремните жеги, предупреждава Световната здравна организация. По време на юнските горещини броят на смъртните случаи само във Франция, Белгия и Нидерландия е нараснал с близо 3 700.

Заради високите температури продължават да се разрастват пожарите. Особено опасна е ситуацията в Испания, Португалия, Франция и Гърция. От началото на годината в Европа са изгорели почти 118 800 хектара.

Предупреждението на Световната здравна организация вече отеква и в кулоарите, а и в пленарната зала на ЕП в Страсбург.

Освен че нагрява откритите пространства в Страсбург до трудно поносими и опасни за здравето нива, новата гореща вълна повлия и на дневния ред в Европейския парламент. Въпросът за реакциите и подготвеността на страните-членки за екстремни жеги и риск от суши и пожари влезе в днешната програма като ключово разискване.

В пленарната зала охлаждането поддържа приятна температура, но навън климатичната реалност е съвсем различна. Следващата гореща вълна вече се формира над Атлантическия океан, Тази седмица в Португалия и Испания пак се очакват температури до 43 градуса. Опасни жеги ще засегнат също Франция и страните от Бенелюкс.

Дебатът за отричането или приемането на климатичните промени вече е отживелица. Те са факт, също както последиците от тях.

ХаджаЛахбиб, еврокомисар за равенството: "Последиците от неотдавнашната гореща вълна бяха тежки. Производителността на труда спадна, затворени бяха училища, болници бяха претоварени, пътища – повредени, железопътните релси – деформирани, а посеви – унищожени. Хората платиха най-високата цена. Над 3500 смъртни случая могат да се отдадат на горещата вълна през юни."

Заедно с жегите и сушата в много европейски страни идват и горските пожари.

Грегори Алон, "Обнови Европа", Франция:"Само преди минути научих за смъртта на млад пожарникар-доброволец във Франция. А сме още в началото на юли. Лятото ще бъде тежко."

Климатична адаптация на всички нива - законово, обществено, регионално, персонално. Призиви за незабавни, но и добре премислени действия в тази посока се чуха в пленарна зала.

Пер Холмгрен, “Зелени/ЕСА”, Швеция:"Трябва да инвестираме повече в решения, основани на природата, да гарантираме, че устойчивостта на климатичните промени е заложена във всички законодателни актове, да поемем пълна отговорност за дейностите по адаптиране към климата във всички сектори на обществото и – не на последно място – да защитим работниците, изложени на риск от екстремни горещини."

В самия Страсбург емблематичните затревени отсечки по трамвайните релси на места са пожълтели и изсъхнали след двуседмичната жега, която приключи наскоро. Но вече се задава нова гореща вълна.

Общината е в готовност да активира пак своя план “жега”. Той включва предупреждения към най-уязвимите групи - деца и възрастни, но и мониторинг на качеството на въздуха, което се влошава при много високи температури. Стимулира се използването на градски транспорт.

Велосипедистите са наясно, че докато се движат, прохлада няма да им липсва. Нито път добро настроение.

Пешеходците в централната част често се възползват от малките зелени и сенчести пространства за отмора. На места по откритите площади са монтирани системи за охлаждане с водна мъгла, които освен че освежават въздуха и настилките, действат и като приятна атракция.

А водните канали и зеленината около тях буквално създават зони с микроклимат, напълно различен от този в районите с повече бетон и асфалт.