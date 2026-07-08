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Доналд Тръмп заплаши Иран с нов силен удар тази вечер

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Американският президент в типичен за него стил контролираше дневния ред на срещата на върха на НАТО в Анкара и прожекторите бяха насочени към две негови срещи днес.

Първата беше с Марк Рюте още сутринта. Именно на тази среща започна дневният изблик на Тръмп срещу Иран, който използва обидни думи и каза, че няма смисъл да преговаря с тях.

Тирадата срещу режима в Техеран продължи през целия ден.

В края на форума, освен словесни атаки, Тръмп заплаши, че тази вечер ще има силен удар.

Не спираха и критиките срещу съюзниците, че не са се включили в операция "Епична ярост".

В заключителната си пресконференция генералният секретар на пакта Марк Рюте каза, че сега те са готови да участват.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "За мен примирието приключи. Не искам да се занимавам с тях повече. Те не стават за нищо. Това са болни хора, ръководени от болни, зли, агресивни хора. И ако разполагат с ядрено оръжие, ще го използват. Ако питате мен - с примирието е свършено."

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Що се отнася до Иран, ясно е че Тръмп е разочарован. Подчертах отново, че това е изолиран случай. В по-голямата си част, европейците направиха това, което Съединените щати са договорили с европейските държави."

С 8% скочи петролът днес и сортът Брент надхвърли 82 долара за барел при търговията в Ню Йорк - най-високото ниво от 22-ри юни.

Вижте още от специалния пратеник на БНТ в Анкара Тоня Димитрова

#среща на върха в Анкара #Доналд Тръм #Марк Рюте #Иран

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