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Пет лешояди са отровени в Национален парк "Централен Балкан"

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пет лешояда отровени национален парк централен балкан
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Пет лешояди са отровени в Национален парк "Централен Балкан". Сигналът е подаден от Сдружение "Зелени Балкани" в Дирекция "Национален парк "Централен Балкан", съобщиха от пресцентъра на Министреството на околната среда и водите.

Експертите от парковата охрана незабавно са предприели действия по претърсване на района. Проверката е установила три черни лешояди (картали) (Aegypius monachus) и един белоглав лешояд (Gyps fulvus), загинали в резултат на отравяне днес - 18 август 2026 г. Открит е и втори белоглав лешояд в критично състояние, за който се осигурява спешна ветеринарна помощ.

И петте птици са намерени в района на парков участък "Калофер" – близо до зимния маршрут Паниците до връх Ботев, който е високо в планината и е трудно достъпен. Открити са до труп на крава, в която вероятно е поставена отрова.

В момента протича съвместна проверка на терен и на място са служителите на ДНП "Централен Балкан", РПУ – Карлово, ОДБХ – Пловдив и експерти от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), в т.ч. орнитолог, водач на куче и обучено куче за търсене на отрови.

За случая е сигнализиран Сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа" към Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) в МВР. В спешен порядък се обезопасява теренът, за да се установи дали има поставени отрови и на други локации. При обходите следва да се провери дали има още загинали животни.

По случая се извършват действия по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), като предстои на птиците да бъде направена аутопсия. За такова нарушение НПК предвижда лишаване от свобода до 5 г., както значими глоби до 11 000 евро.

Този тип посегателства срещу строго защитени видове има висок обществен риск както за диви екземпляри, така и за човешкото здраве. Такъв вид действия имат утежняващ характер, тъй като са извършени в строго защитена територия – категория "национален парк" според Закона за защитените територии.

Програмите за възстановяването на популациите на тези видове в България се развиват от 30 години, затова установеното на терен се оценява от експертите като изключително голяма щета за природата. Дългосрочните усилия за възстановяването на лешоядите в страната от неправителствени организации са подобрили природозащитния статус на популациите.

Отровителството е значима заплаха за всички лешояди в страната, както и за една част от хищните птици. Причините за отравяне на лешояди са различни. Най-често лешоядите са жертва на престъпното разбиране на собствениците на селскостопански животни да ги предпазят от наземни хищници (предимно вълци, мечки, чакали и скитащи бездомни кучета) чрез отровни примамки. Птиците, които са мършоядни, загиват при директно консумиране на примамки с отрови или в резултат на вторично отравяне, когато се хранят с жертви на ползваната отровна стръв.

Институциите полагат усилия за натрупване на експертен капацитет, в т.ч. и чрез международни обучения, и в този случай ще бъдат предприети всички възможни действия за установяване на нарушителите.

#отровени лешояди #НП "Централен Балкан" #лешояди

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