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НА ЖИВО: Левски - АЕК 0:0, греда за Лука Йович

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Мачът на Националния стадион "Васил Левски" започна в 22:00 часа.

Левски, стартов състав за мача с АЕК
Снимка: Startphoto.bg
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Левски излиза за още едно предизвикателство в шоуто, наречено Шампионска лига. Действащите шампиони в Първа лига домакинстват на АЕК Атина в първата среща от плейофите в Турнира на богатите. Мачът стартира в 22:00 часа пред 40 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски".

Двубоят започна сравнително спокойно и в началните минути двата отбора не предприемаха никакви излишни рискове. Домакините се опитваха на моменти да прилагат висока преса и да поставят под напрежение гръцките си опоненти, но играчите на Марко Николич не трепнаха. В 17-ата минута Никола Серафимов стреля към вратата на Стракоша, след като получи подаване от фал, но топката преминава покрай вратата.

Първото сериозно положение в срещата дойде в 20-ата минута, когато Лука Йович бе изведен на стрелкова позиция в полето и отправи удар, но топката се отби в напречната греда и излезе в аут.

Ето и стартовите състави:

ЛЕВСКИ - АЕК 0:0

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 20. Алекс Сентейес, 16. Мехди Мубарик, 3. Майкон, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо.

АЕК: 1. Томаш Стракоша, 12. Лазарос Рота, 2. Аролд Мукунди, 44. Филипе Релвас, 3. Ставрос Пилос, 14. Ловро Майер, 18. Разван Марин, 6. Каан Кайринен, 11. Абубакар Койта, 90. Зини, 9. Лука Йович.

Главен съдия: Глен Ниберг (Швеция).

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