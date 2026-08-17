Марко Николич: Имаме опитен и добър състав

Треньорът на гръцкия шампион АЕК Атина Марко Николич говори пред медиите преди утрешния първи плейоф с Левски за влизане в основна фаза на Шампионската лига.

Двата тима се изправят един срещу друг във вторник вечер, 18 август, от 22:00 часа българско време, а реваншът в Атина е на 26 август.

"Изправени сме пред много важен двубой и съм развълнуван. Идват големите мачове. Със сигурност не е удобно, че се изправяме срещу отбор, който е изиграл десет мача, докато ние имаме само един. Те имат национални състезатели и добър треньор, играят бързо и са добри на контраатаки, както и при статични положения", започна Николич.

Наставникът смята, че отборът му е достатъчно опитен, че да се справи с предизвикателството.

"Имаме опитен и добър състав. Трябва да отговорим на очакванията и изискванията. Целта е да влезем в основната фаза на Шампионската лига. Не е лесно да си в най-добрата си форма в този момент. Това, което ще обещая, е, че ще умрем на терена, за да успеем, и вярвам, че ще се справим. За мен моите играчи са най-добрите в света. Те имат предимството на ритъма, но ние ще се опитаме да го неутрализираме. Напълно съм доволен от отбора, който имам", сподели още Николич.

Той не смята, че отборът му е отявлен фаворит срещу българския шампион.