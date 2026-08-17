Марко Николич: Имаме опитен и добър състав

Треньорът на гръцкия шампион АЕК Атина вярва във възможностите на възпитаниците си преди мача с Левски
Треньорът на гръцкия шампион АЕК Атина Марко Николич говори пред медиите преди утрешния първи плейоф с Левски за влизане в основна фаза на Шампионската лига.
Двата тима се изправят един срещу друг във вторник вечер, 18 август, от 22:00 часа българско време, а реваншът в Атина е на 26 август.
"Изправени сме пред много важен двубой и съм развълнуван. Идват големите мачове. Със сигурност не е удобно, че се изправяме срещу отбор, който е изиграл десет мача, докато ние имаме само един. Те имат национални състезатели и добър треньор, играят бързо и са добри на контраатаки, както и при статични положения", започна Николич.
Наставникът смята, че отборът му е достатъчно опитен, че да се справи с предизвикателството.
"Имаме опитен и добър състав. Трябва да отговорим на очакванията и изискванията. Целта е да влезем в основната фаза на Шампионската лига. Не е лесно да си в най-добрата си форма в този момент. Това, което ще обещая, е, че ще умрем на терена, за да успеем, и вярвам, че ще се справим. За мен моите играчи са най-добрите в света. Те имат предимството на ритъма, но ние ще се опитаме да го неутрализираме. Напълно съм доволен от отбора, който имам", сподели още Николич.
Той не смята, че отборът му е отявлен фаворит срещу българския шампион.
"Аз съм професионален треньор и не гледам така на нещата. Уважавам съперниците. Играчите на Левски работят здраво и миналата година спечелиха титлата. Нито бюджетите решават мачовете. С тази логика ние трябваше да сме четвърти, но спечелихме първенството и елиминирахме много по-скъпи отбори от нас в Европа. Няма да направя грешката да ги подценя. Те са в най-добрата си фаза за последното десетилетие. Интересува ме само резултатът. Наистина. За мен няма нищо друго. Сезонът е много дълъг, но сега само класирането ще ме направи щастлив", завърши Марко Николич.