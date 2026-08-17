Кристиан Димитров: Ние сме Левски и нашата цел е ясна - излизаме за победа

Левски преследва победата във всеки мач и срещу всеки съперник, заяви капитанът на отбора Кристиан Димитров преди мачовете с АЕК Атина от плейофния кръг за класиране в Шампионската лига.

"Сините" ще приемат утре от 22:00 часа първенците на Гърция и ще гостуват седмица по-късно.

"Напрежение винаги има, но ще се стараем да го превърнем в енергия на терена. Мога да обещая, че утре всеки един от нас ще даде максимума от първата до последната минута. АЕК има доста класни футболисти с опит и качество, но за нас няма значение кой играе срещу нас. Ние сме Левски и нашата цел е ясна - излизаме за победа. Нека по-добрият спечели", заяви защитникът.

Левски ще играе отново пред пълни трибуни, но този път не на "Георги Аспарухов", а на националния стадион. Феновете изкупиха и билетите по касите, а в близост до тях, на паркинга пред Сектор "А", вече работи и мобилният фен магазин на "сините".