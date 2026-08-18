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Шампионска лига: Левски - АЕК (ГАЛЕРИЯ)
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22:11, 18.08.2026
Спорт
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Реваншът в Атина и другата сряда.
Снимка: Startphoto.bg
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Снимки: Startphoto.bg.
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Копирано в клипборда
#УЕФА Шампионска лига 2026/2027
#ФК АЕК Атина
#ПФК Левски София
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