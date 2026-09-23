Ламин Ямал: Искам да спечеля Шампионската лига

Нападателят на Барселона Ламин Ямал каза, че голямата му цел този сезон е да спечели Шампионската лига.

„Имам много примери. Винаги можеш да надминеш себе си. Спечелих три титли в Ла Лига и вече мисля да спечеля поне седем или осем. Все още не съм спечелил Шампионската лига и искам да я спечеля. Ако спечеля една, като се има предвид, че ПСЖ спечелиха две поредни титли, искам да спечеля три поредни. Ако не спечеля „Златната топка“, трябва да я спечеля догодина. А ако спечеля, искам да спечеля още пет. Това винаги е моята нагласа. Вярвам, че никога не трябва да спираш: винаги можеш да печелиш още, още и още. Някой ден, седейки си вкъщи с децата си, искам да им кажа: „Сега е ваш ред и аз вече постигнах много. Това е моята нагласа: печеля, печеля, винаги печеля“, каза Ямал в интервю за L’Equipe.