БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ламин Ямал: Искам да спечеля Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Една от звездите на Барселона си постави още високи цели.

ламин ямал стана младият достигнал кота историята барселона
Слушай новината

Нападателят на Барселона Ламин Ямал каза, че голямата му цел този сезон е да спечели Шампионската лига.

„Имам много примери. Винаги можеш да надминеш себе си. Спечелих три титли в Ла Лига и вече мисля да спечеля поне седем или осем. Все още не съм спечелил Шампионската лига и искам да я спечеля. Ако спечеля една, като се има предвид, че ПСЖ спечелиха две поредни титли, искам да спечеля три поредни. Ако не спечеля „Златната топка“, трябва да я спечеля догодина. А ако спечеля, искам да спечеля още пет. Това винаги е моята нагласа. Вярвам, че никога не трябва да спираш: винаги можеш да печелиш още, още и още. Някой ден, седейки си вкъщи с децата си, искам да им кажа: „Сега е ваш ред и аз вече постигнах много. Това е моята нагласа: печеля, печеля, винаги печеля“, каза Ямал в интервю за L’Equipe.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 # Ламин Ямал #ФК Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане"
1
Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка...
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
2
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
3
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
С тържествен ритуал Бургас отбеляза 118 години от Независимостта на България (СНИМКИ)
4
С тържествен ритуал Бургас отбеляза 118 години от Независимостта на...
В Благоевград отбелязаха 118-годишнината от Независимостта на България (СНИМКИ)
5
В Благоевград отбелязаха 118-годишнината от Независимостта на...
Първи снежинки в Пампорово
6
Първи снежинки в Пампорово

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
5
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
6
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри

Още от: Футбол

Жозе Моуриньо пропусна годишната среща на треньорите в Ла Лига
Жозе Моуриньо пропусна годишната среща на треньорите в Ла Лига
Четирима футболисти получиха наградите "Звезди на годината" в Португалия Четирима футболисти получиха наградите "Звезди на годината" в Португалия
Чете се за: 00:40 мин.
Ювентус обяви подписването с Давиде Маркизио Ювентус обяви подписването с Давиде Маркизио
Чете се за: 00:30 мин.
Теглят днес жребия за Купата на България Теглят днес жребия за Купата на България
Чете се за: 03:27 мин.
Станислав Иванов: Надявам се да спечелим колкото се може повече мачове в Лигата на нациите Станислав Иванов: Надявам се да спечелим колкото се може повече мачове в Лигата на нациите
Чете се за: 01:17 мин.
Илия Груев: Вярвайте в себе си дори само един още един човек да вярва във вас Илия Груев: Вярвайте в себе си дори само един още един човек да вярва във вас
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Ще поскъпне ли хлябът? Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Демерджиев сезира НАП - иска проверка на разходите на Пеевски Демерджиев сезира НАП - иска проверка на разходите на Пеевски
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Наградите "Джон Атанасов": Как България открива и развива IT талантите? Наградите "Джон Атанасов": Как България открива и развива IT талантите?
Чете се за: 03:47 мин.
Общество
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Подготовката за вота - ЦИК определя номерата в бюлетината за...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Петър Волгин: Основният ни съперник е статуквото
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ