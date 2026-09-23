Четирима футболисти получиха наградите "Звезди на годината" в Португалия

Витиня, Жоао Невеш, Нуно Мендеш и Гонзало Рамош получиха наградите „Звезди на годината“ на церемонията по връчване на Португалските футболни глобуси за 2026 г.

„Това е гордост и чест. Това е колективна награда благодарение на отбора и треньорския щаб. Надяваме се, че това не е последната награда, която получаваме“, написа Витиня в социалните мрежи.

Миналия сезон португалските играчи спечелиха френското първенство и Шампионската лига с Пари Сен Жермен. Това лято Рамош се присъедини към Милан.