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Жозе Моуриньо пропусна годишната среща на треньорите в Ла Лига

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Спорт
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Наставникът на Реал Мадрид съвсем наскоро разкритикува съдиите след последния кръг на испанския елит.

жозе моуриньо пропусна годишната среща треньорите лига
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Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо не присъства на годишната среща на треньорите в Ла Лига, организирана от Кралската испанска футболна федерация (RFEF), проведена в Мадрид, съобщава Marca. Покани бяха изпратени до 42 треньори от клубовете от Ла Лига и Сегунда.

Фран Сото, президент на Комитета на техническите съдии (CTA) на RFEF, говори на срещата и говори за важността на уважението към съдиите.

Миналия уикенд Моуриньо разкритикува съдиите на мача от 7-ия кръг на испанското първенство срещу Атлетико Мадрид (1:2).

#Ла Лига 2026/2027 #Жозе Моуриньо

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