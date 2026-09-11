Байерн стовари мощта си за едно полувреме върху Будьо/Глимт

Байерн Мюнхен тръгна по план в Шампионската лига. Футболистите на Венсан Компани изнесоха лекция на Будьо/Глимт след 5:0 в мач от първия кръг.

На "Алианц Арена" главна роля за рецитала на германците имаха Джамал Мусиала, Хари Кейн, Алфонсо Дейвис и Майкъл Олисе, който бе точен на два пъти. От своя страна момчетата на Шетил Кнутсен не успяха да се противопоставят, особено през второто полувреме, когато паднаха и всичките голове на баварците, които стартираха повече от подобаващо в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Освен това голът на Мусиала, който изигра първия си двубой този сезон, бе общо под №900 за баварците в турнира на богатите и неговият предшественик КЕШ.

На 13 октомври Байерн ще има гостуване на Викинг, а ден по-късно норвежците ще са домакини на друг германски отбор - Борусия Дортмунд.

Bayern München score five in the second half #UCL pic.twitter.com/YjOIQ7GbYj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 10, 2026

Домакините очаквано стартираха по-активно и още в петата минута можеха да открият. Йосуа Кимих центрира, а Луис Диас нанесе лек удар с глава, като Никита Хайкин се презастрахова и изби топката.

6 минути след това стражът отрази и удар от далечна дистанция, дело на Хари Кейн.

В 31-та минута и Майкъл Олисе се опита да изненада с далечен шут Хайкин, който и този път спаси. Последва нов шут, този път на Кимих в 35-та минута, но той срещна дясната греда.

Постепенно под светлините на прожекторите попадна Джамал Мусиала, който след няколко финта стреля опасно, но Хайкин и този път се отчете феноменално спасяване.

Стражът се прояви и в 44-та минута, когато Кимих стреля от въздуха. Впоследствие вратарят не трепна и този път, запазвайки резултата непроменен.

Германците показаха още по-офанзивно лице на старта на второто полувреме.

Още в 47-та минута Кейн опита изстрел, от който се получи рикошет. Мусиала успя да овладее топката пръв и не се нуждаеше от много ориентация, за да опита диагонален удар и да порази вратата на гостите.

В 58-та минута последва центриране на Конрад Лаймер и топката стигна до Кейн. Той я засече, но кълбото премина встрани от вратата.

3 минути след това нямаше какво да спре баварците по пътя към тяхното второ попадение. Олисе центрира в норвежкото наказателно поле, където Кейн оползотвори с глава и не остави шансове на Лунд.

Отборът от Мюнхен продължи с головата фиеста в 77-та минута. Тогава Алфонсо Дейвис стреля мощно и от границата на наказателното поле и не остави никакви шансове на Лунд.

Действащият шампион в Бундеслигата не се забави и с четвъртото попадение в 83-та минута. Този път на преден план излезе Олисе, който от около 20 метра отбеляза в горния десен ъгъл на норвежците.

Ситуацията за тима от Будьо се влоши допълнително в 88-та минута. Один Бьортфурт поучи директен червен картон след грубо нарушение срещу излизащия сам срещу вратаря Олисе.

Последният пирон в ковчега на норвежците бе забит в първите 2 минути от добавеното време. Олисе се възползва от грешка в защитата на гостуващия тим и от границата на наказателното поле отбеляза своя втори гол, слагайки точка на разгрома.