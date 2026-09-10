Мечтан дебют за Комо в Шампионската лига

Комо направи мечтан дебют в Шампионската лига, разбивайки РБ Лайпциг с 4:1 с голове на Мартин Батурина, Тасос Дувикас, Асане Диао и Макси Пероне. Това беше исторически момент, тъй като Лариани никога преди не бяха участвали дори в турнирите на УЕФА, камо ли в Шампионската лига. През лятото стадион „Синигалия“ претърпя ремонтни дейности, за да отговори на необходимите критерии, и прие този специален мач.

Комо отбеляза историческия си първи гол в Шампионската лига, след като Батурина започна атаката, а след това беше на точното място, когато подаването на Дувикас отдясно беше пресечено. Халфът финтира защитник, който се озова на земята, преди да отправи мощен удар от няколко метра.

Антонио Нуса почти изравни само моменти по-късно, но Жан Буте се справи със самостоятелния му пробив. Вратарят обаче трябваше да направи фантастично спасяване, за да избие техничния удар на Андрия Максимович, а Марк Гиу не успя да насочи с глава добавката в очертанията на вратата.

Вместо това Комо удвои преднината си, след като вдъхновяващ пас на Батурина от собствената му половина изпрати Дувикас зад защитата. Нападателят се пребори с Кастело Лукеба и с мощен удар направи 2:0.

След почивката Орбан не успя да засече опасно центриране от пряк свободен удар на Давид Раум, но точно когато Лайпциг се хвърли напред, гостите бяха хванати на контраатака.

Нико Пас изведе Диао по десния фланг и всички очакваха той да центрира, но вместо това крилото отправи мощен удар с десния крак от изключително труден ъгъл и направи 3:0.

Хакобо Рамон направи решаваща шпагатна намеса срещу Нкунку, но Комо трябваше да стигне до 4:0, когато Вандеворт увисна при центриране, а Лукас Да Куня, загубил равновесие, стреля на сантиметри покрай празната врата.

Само 60 секунди по-късно РБ Лайпциг върна един гол. Нкунку пресече неточен пас на Нико Пас при изнасянето на топката и намери Максимович, който с мощен удар от границата на наказателното поле намали на 1:3.

Комо трябваше да вкара четвърти гол, когато Мойс Кийн отне топката от Ел Айнауи и даде начало на контраатака, но Нико Пас се спъна и стреля покрай вратата. Това обаче беше само предупреждение, защото в последната минута Нико Пас комбинира с Кийн и отправи перфектен пас към Макси Пероне, който остана сам срещу вратаря и го преодоля с вътрешната страна на левия крак за крайното 4:1.