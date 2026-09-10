БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мечтан дебют за Комо в Шампионската лига

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Шампионска лига
Запази

Италианците разбиха Лайпциг с 4:1.

ФК Комо
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Комо направи мечтан дебют в Шампионската лига, разбивайки РБ Лайпциг с 4:1 с голове на Мартин Батурина, Тасос Дувикас, Асане Диао и Макси Пероне. Това беше исторически момент, тъй като Лариани никога преди не бяха участвали дори в турнирите на УЕФА, камо ли в Шампионската лига. През лятото стадион „Синигалия“ претърпя ремонтни дейности, за да отговори на необходимите критерии, и прие този специален мач.

Комо отбеляза историческия си първи гол в Шампионската лига, след като Батурина започна атаката, а след това беше на точното място, когато подаването на Дувикас отдясно беше пресечено. Халфът финтира защитник, който се озова на земята, преди да отправи мощен удар от няколко метра.

Антонио Нуса почти изравни само моменти по-късно, но Жан Буте се справи със самостоятелния му пробив. Вратарят обаче трябваше да направи фантастично спасяване, за да избие техничния удар на Андрия Максимович, а Марк Гиу не успя да насочи с глава добавката в очертанията на вратата.

Вместо това Комо удвои преднината си, след като вдъхновяващ пас на Батурина от собствената му половина изпрати Дувикас зад защитата. Нападателят се пребори с Кастело Лукеба и с мощен удар направи 2:0.

След почивката Орбан не успя да засече опасно центриране от пряк свободен удар на Давид Раум, но точно когато Лайпциг се хвърли напред, гостите бяха хванати на контраатака.

Нико Пас изведе Диао по десния фланг и всички очакваха той да центрира, но вместо това крилото отправи мощен удар с десния крак от изключително труден ъгъл и направи 3:0.

Хакобо Рамон направи решаваща шпагатна намеса срещу Нкунку, но Комо трябваше да стигне до 4:0, когато Вандеворт увисна при центриране, а Лукас Да Куня, загубил равновесие, стреля на сантиметри покрай празната врата.

Само 60 секунди по-късно РБ Лайпциг върна един гол. Нкунку пресече неточен пас на Нико Пас при изнасянето на топката и намери Максимович, който с мощен удар от границата на наказателното поле намали на 1:3.

Комо трябваше да вкара четвърти гол, когато Мойс Кийн отне топката от Ел Айнауи и даде начало на контраатака, но Нико Пас се спъна и стреля покрай вратата. Това обаче беше само предупреждение, защото в последната минута Нико Пас комбинира с Кийн и отправи перфектен пас към Макси Пероне, който остана сам срещу вратаря и го преодоля с вътрешната страна на левия крак за крайното 4:1.

Свързани статии:

Юнайтед се завърна с гръм и трясък на голямата сцена
Юнайтед се завърна с гръм и трясък на голямата сцена
Англичаните се позабавляваха срещу Сабах на старта на Шампионската...
Чете се за: 04:00 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Лайпциг #ФК Комо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища
2
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
"Той е истински герой": Възстановява се 6-годишното дете, нападнато от кучета във Враца
4
"Той е истински герой": Възстановява се 6-годишното дете,...
Почина финансистът Красимир Ангарски
5
Почина финансистът Красимир Ангарски
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Европейски футбол

Байерн стовари мощта си за едно полувреме върху Будьо/Глимт
Байерн стовари мощта си за едно полувреме върху Будьо/Глимт
Юнайтед се завърна с гръм и трясък на голямата сцена Юнайтед се завърна с гръм и трясък на голямата сцена
Чете се за: 04:15 мин.
Фенербахче и Рома не се победиха в голов дебют в Шампионската лига Фенербахче и Рома не се победиха в голов дебют в Шампионската лига
Чете се за: 04:42 мин.
Последствията от червения картон Последствията от червения картон
Чете се за: 05:27 мин.
Чиро Имобиле започва нова глава в кариерата си с роля в националния отбор на Италия Чиро Имобиле започва нова глава в кариерата си с роля в националния отбор на Италия
Чете се за: 03:35 мин.
Нико Гонсалес обърна ситуацията в Ювентус и се доближава до нов договор Нико Гонсалес обърна ситуацията в Ювентус и се доближава до нов договор
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Изборът на нов ВСС: Четири от шест партии в парламента дадоха предложения за членове
Изборът на нов ВСС: Четири от шест партии в парламента дадоха...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Агресия между деца: 13 ученици се биха в център на Пловдив Агресия между деца: 13 ученици се биха в център на Пловдив
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Разбита схема за източване на НЗОК: Злоупотреби за милиони със скъпоструващи лекарства Разбита схема за източване на НЗОК: Злоупотреби за милиони със скъпоструващи лекарства
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
След законови поправки: Ще се оскъпят ли бързите кредити до 1860 евро двойно? След законови поправки: Ще се оскъпят ли бързите кредити до 1860 евро двойно?
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Зеленски в Канада: Отава с нова помощ за Киев за ПВО и енергийна...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Най-горещият месец на 2026 г. – август постави нов...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
БНТ представи документален филм за Йорданка Христова
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Полша очаква нейни погранични обекти да бъдат атакувани от Москва
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ