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Спонсорът на Манчестър Сити "Етихад Еъруейс“ обмисля съдебни действия срещу Висшата лига

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Авиокомпанията категорично отхвърли внушенията за участие в неправомерни търговски споразумения и застана зад "гражданите“ след решението по финансовото дело

Спонсорът на Манчестър Сити "Етихад Еъруейс“ обмисля съдебни действия срещу Висшата лига
Снимка: БГНЕС
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Основният спонсор на Манчестър Сити "Етихад Еъруейс“ обмисля предприемането на правни действия срещу Висшата лига след публикуването на решението на независимата комисия по финансовото дело срещу английския клуб.

Независимата комисия установи, че в периода между сезоните 2009/10 и 2017/18 Манчестър Сити е сключвал фиктивни договори с част от своите търговски партньори като част от схема за прикрито финансиране, чрез която приходите на клуба са били изкуствено завишени с 830 милиона паунда.

Според заключенията Сити е представял финансови отчети, които не са отразявали действителното състояние на финансите му, нарушил е ограниченията за разходи на Висшата лига и УЕФА и повече от 100 регулации на английското първенство. Три от четирите обвинения, свързани с липса на съдействие и добросъвестност по време на разследването, също са били потвърдени, докато едно не е доказано.

Манчестър Сити продължава да отрича нарушенията и ще обжалва заключенията. Изпълнителният директор Феран Сориано определи процеса като "конспиративна теория на Висшата лига“.

На този фон "Етихад Еъруейс“, която е спонсор на клуба от 2009 година, излезе със собствена позиция.

"Етихад категорично отхвърля всяка констатация, заключение или внушение, според което авиокомпанията някога е участвала в неправомерни търговски споразумения“, се казва в изявлението.

Компанията подчертава, че името ѝ не фигурира в публикуваната редактирана версия на решението, но според нея начинът, по който заключенията са били представени публично, е създал неблагоприятни внушения.

От "Етихад“ твърдят още, че Висшата лига не се е свързвала с авиокомпанията в хода на процеса и тя не е получила възможност да представи информация или да защити позицията си.

"В нито един момент Висшата лига не се свърза и не комуникира с „Етихад“ в процеса, свързан със становището на комисията. Поради това авиокомпанията никога не получи възможност да бъде представлявана, да предостави съответната информация или да гарантира точността и справедливостта на информацията, използвана за достигането до заключения, които сега могат да бъдат тълкувани като неблагоприятни за нея“, заявиха от компанията.

Авиопревозвачът изрази и сериозно недоволство от начина, по който случаят е бил комуникиран публично, посочвайки липса на достатъчно яснота и прозрачност.

В същото време от "Етихад“ категорично заявиха, че партньорството им с Манчестър Сити остава стабилно.

"Изключително горди сме от дългогодишните си отношения с Манчестър Сити. Нашият ангажимент към Манчестър Сити, неговите привърженици и общото ни партньорство остава силен“, се казва още в позицията.

Компанията застана зад клуба и в предстоящата процедура по обжалване, като обяви, че ще потърси правен съвет за възможните действия, с които да защити собствените си интереси.

Манчестър Сити също оспорва заключенията на независимата комисия. От клуба заявиха, че разполагат с доказателства в подкрепа на позицията си и твърдят, че решението съдържа съществени грешки по отношение на правото, принципите и фактите.

Така казусът придобива ново измерение, след като един от най-дългогодишните и разпознаваеми партньори на Манчестър Сити вече разглежда собствените си правни възможности вследствие на публикуваните заключения.

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#Висша лига 2026/27 #ФК Манчестър Сити

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