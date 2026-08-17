Хулио Веласкес: Всички заслужихме да играем мачове на такова ниво

Всеки служител или привърженик на Левски си заслужи мачовете на толкова високо ниво, заяви старши треньорът Хулио Веласкес преди първия мач с гръцкия АЕК Атина от Шампионската лига по футбол.

"Сините" ще приемат южните съседи във вторник от 22:00 часа пред препълнените трибуни на националния стадион в София, а реваншът е точно след една седмица.

"Атмосферата е благоприятна, позитивна. Отборът работи много през лятото. Успяхме да преминем три кръга, динамиката е позитивна и утре ни чака труден мач срещу шампиона на Гърция в надпревара с Олимпиакос, Панатинайкос и ПАОК. Ние обаче вярваме в силите си, а зад нас са и нашите фенове", заяви Веласкес на пресконференцията преди срещата.

Специалистът отличи силните страни на опонента.

"АЕК е много сериозен отбор. Цял сезон играха добре и им се получаваха нещата. Много са динамични с притежанието на топката и това изцежда съперника. Трудно е да прогнозираш стила им, защото са изключително разнообразни. Много са успешни в противниковата половина. Ние трябва да ги уважаваме, да бъдем скромни и да излезем на терена без страх", продължи той.

Левски няма да домакинства на клубния си стадион, който няма лиценз за плейофите, но това може и да помогне на "сините". Те ще приемат АЕК на "Васил Левски", където ще бъдат подкрепяни от двойно повече привърженици.

"Нашите привърженици са невероятни и го показват постоянно. Където и да играем, независимо от турнира, можем само да се гордеем от синергията между публика и отбор. Само мога да бъда благодарен за усилията, които полагат самите те. Коства много да купиш билет, да дойдеш и да подкрепяш. Мога само да им благодаря и да им предложим най-добрата ни версия. Ще опитаме да ги накараме да се гордеят с начина, по който изглеждаме на терена. Всички заслужихме да има такива мачове, на такова ниво. Излизаме смело и ще опитаме да спечелим мача", каза още испанецът.

Веласкес е на мнение, че не е от значение кой е стадионът, важното е как го приемаш ти.

"Всичко е до нагласа и начин на мислене. Утре това е нашият стадион и нашата публика. Такава е нагласата ни. Не знам как ще завърши мачът, но ние сме пред нашата публика и в нашия град. Извинения не търсим и излизаме, за да изиграем хубав мач пред нашите фенове", допълни треньорът.

Веласкес добави, че няма да може да разчита на новото попълнение Марко Груич. Сръбският халф все още не е картотекиран за европейските клубни турнири и за момента може да играе само във вътрешното първенство.