Левски на прага на Обетованата земя

Левски излиза за още едно предизвикателство в шоуто, наречено Шампионска лига. Действащите шампиони в Първа лига ще домакинстват на Мартин Георгиев и АЕК Атина в първата среща от плейофите в турнира на богатите. Мачът ще стартира от 22:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Реваншът е на 26 август в Атина.

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Селекцията на Хулио Веласкес премина първите три изпитания от квалификациите в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент и с играта си показа, че заслужава място и в основната фаза. За последно тимът от „Герена“ бе част от голямата сцена в онзи исторически сезон 2025/2026, когато дебютира в груповата фаза, където срещна съперници като Барселона, Челси и Вердер Бремен. Припомняме, че българският първенец вече си осигури място в основния етап на Лига Европа, където ще има мачове и след Нова година, но апетитът идва с яденето и със сигурност се цели да ги направи реалност, класирайки се за Шампионската лига.

„Сините“ са на гребена на вълната и от началото на сезона не познават вкуса на загубата във всички турнири. Тимът от „Герена“ има осем победи и две равенства, като в последните си четири срещи излезе на печелившата страна.

Столичани вдигнаха класата си само преди дни, привличайки ново попълнение в лицето на Марко Груич. Доскорошният футболист на АЕК Атина обаче ще трябва да почака за своя официален дебют. Причината е, че сръбският халф все още не е картотекиран за европейските клубни турнири, което означава, че за момента може да се подвизава само в родния елит.

Родният шампион има и доста кадрови проблеми, свързани с контузии на основни фигури. Аут от сметките на столичани са Акрам Бурас, Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Камдем, които са дълготрайно контузени.

От своя страна АЕК пропусна първите три кръга от пресявките и също е толкова близо до основната фаза на турнира. Само преди дни съставът на Марко Николич изигра своя първи мач, загубен срещу ОФИ Крит за Суперкупата на Гърция.

Както знаем, в редици на гърците има и българско присъствие в лицето на Георгиев, който облече екипа им на 2 януари тази година, когато бе трансфериран от Славия. Българинът допринесе за спечелването на титлата на Гърция през миналия сезон.

„Жълто-черните“ също се подсилиха през последните дни. Тимът от Атина си осигури услугите на Джеймс Пенрайс. Шотландският защитник бе пратен под наем от Рейджърс. Другото ново попълнение се казва Кервин Ариага. Хондураският полузащитник ще пристига от Леванте.

Към момента Левски и АЕК са се срещали през далечната 1961 г. в първото издание на Балканската купа. Тогава АЕК печели с 3:1. Дълги години по-късно цената е много по-различна и предстои да видим кой от двата отбора ще вземе предимство по пътя към билета за Обетованата земя.