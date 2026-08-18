Вучич призова за убедителна победа на Сръбската прогресивна партия на предстоящите избори

Министърът на вътрешните работи и лидер на Сръбската социалистическа партия Ивица Дачич заяви пред белградското издание „Политика“, че партията ще се яви самостоятелно на предстоящите парламентарни избори, а на президентските избори ще има свой кандидат.

По този повод днес президентът на Сърбия и неформален лидер на управляващата Сръбска прогресивна партия Александър Вучич заяви, че решението на партията на Дачич е ясен сигнал, че прогресивните ще трябва сами да си осигурят мнозинство, ако искат да продължат важната работа и реализирането на започнатите проекти.

По думите му Сръбската прогресивна партия ще трябва сама да спечели предстоящите избори и да получи 46% от гласовете, за да има повече от 125 депутати в Скупщината, която е съставена от общо 250 народни представители.

„Ще се борим да ги победим, както всички останали. Всеки има право да избере свой собствен политически път. Те винаги са се явявали самостоятелно на парламентарни избори. Това не е нещо ново. И не виждам защо бихме имали нещо против“, коментира Вучич.

Той допълни, както съобщава сайтът на сръбската обществена телевизия RTS, че може да разчита единствено на Съюза на войводжанските унгарци на Ищван Пастор, който традиционно е техен съюзник.

Вучич призова привържениците си да се потрудят, за да спечелят убедително предстоящите избори в Сърбия.