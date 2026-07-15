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Сръбските студенти убедително водят пред партията на президента Вучич, сочи проучване

Николай Кръстев от Николай Кръстев
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сръбските студенти убедително водят партията президента александър вучич
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44,9% от гражданите в Сърбия биха гласували за Студентската листа, докато 35,7% биха подкрепили управляващата Сръбската прогресивна партия, показва най-новото проучване, проведено от независимата агенция CRTA.

Според проучването на Центъра за изследвания, прозрачност и отговорност 3,8% биха гласували за Социалистическа партия на Сърбия (СПС), водена от настоящия министър на вътрешните работи Ивица Дачич.

Изследването е проведено от 10 до 24 юни 2026 г., като в него са взели участие 2324 пълнолетни граждани на Сърбия и е бил използван методът лице в лице.

Изследването е проведено от CRTA и Лабораторията за демокрация (DAL) на Станфордския университет. Според независимото проучване дори година и половина след протестите в Сърбия, започнали след падането на козирката на гарата в Нови Сад в края на 2024 г. при която загинаха 16 души, не са загубили подкрепата си от около 60%, което не се е променило от април 2025 г. насам.

#предизборни нагласи #Сърбия #обществени нагласи

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