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Кризата с боклука: ВАС разреши сключването на договор за районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“

Алекс Христов от Алекс Христов
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Кризата с боклука: ВАС разреши сключването на договор за районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“
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Върховният административен съд окончателно даде зелена светлина на Столичната община да подпише предварителен договор с новия изпълнител за почистването на районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“, без да изчаква края на съдебните спорове по обществената поръчка.

През следващите дни от "Московска 33" ще изпратят писмо до фирмата за подготовка на документите за подписване на предварителния договор. Въпреки решението, жителите на „Слатина“ продължават да се сблъскват с преливащи контейнери и очакват промяна.

Маргарита, жител: "Това е безобразие, нетърпимо, особено при температурите, които предизвикват развитие на всякакви заболявания, вируси."

Маргарита живее в столичния квартал "Редута". Казва, че повече от седмица тази гледка е под прозореца ѝ.

Маргарита, жител: "Миризмата е непоносима. Очаква се това да се реши и да не се повтаря, защото е нечовешко."

Най-сериозен остава проблемът в район "Слатина", където на повечето места в кварталите се наблюдав гледка с препълнени контейнери и разпилян боклук извън тях.

БНТ: Къде ще си изхвърлите боклука?

Жител: "Ще обиколя малко, ще си го сложа в колата и като видя някоя кофа там, ще го изхвърля. Сега как да го изхвърля тук?"

Жител: "Аз много се радвах, че беше приключила драмата с боклука в нашия квартал, но за съжаление пак се оказахме."

В засегнатите райони сметосъбирането се извършва по временна организация.

Николай Неделков, заместник-кмет по "Екология", СО: "В момента единствено в район "Слатина" изпитваме леки затруднения, там по-скоро проблемът беше в ресурса и персонала. Седем месеца имаше натрупване. В районите "Подуяне" и "Изгрев" вече нещата изглеждат доста по-добре."

Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне": "Постепенно се нормализира ситуацията. От началото на тази седмица ежедневно във всички квартали в района се извозва боклукът. През вчерашния ден над 95% е извозен."

Кризата с боклука ще приключи след решението на Върховния административен съд, което позволява на Столичната община да подпише предварителен договор с изпълнителя.

Николай Неделков, заместник-кмет по "Екология", СО: "Това ясно показва, че за съда здравето на хората и чистотата на града са много над икономическите интереси на жалбоподателите."

Успоредно със сметосъбирането започват почистване на шахтите, миене и метене на улиците, почистване на кошчетата по спирките на градския транспорт.

#проблем с боклука #София #Слатина #подуяне #изгрев

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