Депутатите от правната комисия приеха на първо четене промените в Изборния кодекс.

Управляващите от "Прогресивна България" предложиха да гласуваме изцяло на машина във всички секции с над 300 избиратели. ПП, ДБ и "Възраждане" са "за" вот изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ са "за" смесено гласуване - с хартия и на машина.

ПБ предложиха да отпадне район "Чужбина", както и да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз.