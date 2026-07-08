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Депутатите от правната комисия приеха на първо четене промените в Изборния кодекс

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Машинно гласуване в секциите над 300 души, без район "Чужбина" и без ограничение на секциите извън ЕС са новите текстове в кодекса

Заседание на правна комисия, промени в Изборния кодекс
Снимка: БТА
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Депутатите от правната комисия приеха на първо четене промените в Изборния кодекс.

Управляващите от "Прогресивна България" предложиха да гласуваме изцяло на машина във всички секции с над 300 избиратели. ПП, ДБ и "Възраждане" са "за" вот изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ са "за" смесено гласуване - с хартия и на машина.

ПБ предложиха да отпадне район "Чужбина", както и да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз.

#"Прогресивна България" #предложения #приемане #промени в Изборния кодекс

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