Горещо днес, захлаждане утре

В следобедните часове на много места ще има гръмотевична дейност и валежи, по-интензивни в Източна и Южна България. Възможни са и градушки.



В останалата част от страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат - между 30 и 35°, в района на София - 30, по Черноморието - от 29 до 31°.



Ще духа умерен, временно силен, северозападен вятър.



През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява, но в Южна България ще има валежи и гръмотевици.



Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В останалата част от страната денят ще започне със слънчево време, но около и след обяд отново ще има валежи и гръмотевици, главно в Южна и Източна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°.



Вятърът ще бъде умерен, от северозапад, в източната половина – вече от североизток.



И по Черноморието утре ще има валежи и гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър.



Максималните температури ще бъдат - от 25 до 27°. Температурата на морската вода е 24°-25°, а вълнението на морето ще бъде слабо.



Слънчево ще е и в планините със следобедни валежи и гръмотевици в масивите в Южна България. Ще духа умерен северозападен вятър.



След захлаждането утре, в петък температурите отново ще тръгнат нагоре и в неделя ще бъде много горещо.



Ново, слабо и временно захлаждане предстои в понеделник. В по-голямата част от страната, времето в близките дни - ще бъде слънчево. Следобедни валежи и гръмотевична дейност ще има в петък – по Черноморието и в планините, в неделя – в планинските и североизточните райони, а в понеделник в източната половина от страната и в планините.



