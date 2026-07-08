БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред...
Чете се за: 03:00 мин.
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба...
Чете се за: 00:45 мин.
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция...
Чете се за: 02:50 мин.
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Горещо днес, захлаждане утре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове на много места ще има гръмотевична дейност и валежи, по-интензивни в Източна и Южна България. Възможни са и градушки.

В останалата част от страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат - между 30 и 35°, в района на София - 30, по Черноморието - от 29 до 31°.

Ще духа умерен, временно силен, северозападен вятър.

През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява, но в Южна България ще има валежи и гръмотевици.

Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В останалата част от страната денят ще започне със слънчево време, но около и след обяд отново ще има валежи и гръмотевици, главно в Южна и Източна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°.

Вятърът ще бъде умерен, от северозапад, в източната половина – вече от североизток.

И по Черноморието утре ще има валежи и гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат - от 25 до 27°. Температурата на морската вода е 24°-25°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

Слънчево ще е и в планините със следобедни валежи и гръмотевици в масивите в Южна България. Ще духа умерен северозападен вятър.

След захлаждането утре, в петък температурите отново ще тръгнат нагоре и в неделя ще бъде много горещо.

Ново, слабо и временно захлаждане предстои в понеделник. В по-голямата част от страната, времето в близките дни - ще бъде слънчево. Следобедни валежи и гръмотевична дейност ще има в петък – по Черноморието и в планините, в неделя – в планинските и североизточните райони, а в понеделник в източната половина от страната и в планините.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
3
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за...
Приятелката на Никола Бургазлиев, която е била в катастрофиралото АТВ, даде показания пред съда в Бургас
4
Приятелката на Никола Бургазлиев, която е била в катастрофиралото...
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
5
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
6
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...

Още от: Времето

Силен вятър и валежи в сряда
Силен вятър и валежи в сряда
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
43033
Чете се за: 02:30 мин.
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре
7143
Чете се за: 02:02 мин.
Слънчево, с изолирани следобедни превалявания във вторник Слънчево, с изолирани следобедни превалявания във вторник
Чете се за: 02:20 мин.
Дъждовно, с гръмотевици и опасност от градушки в следващите дни Дъждовно, с гръмотевици и опасност от градушки в следващите дни
Чете се за: 02:35 мин.
Слънчево време, на места със следобедни валежи Слънчево време, на места със следобедни валежи
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Депутатите отново отварят Изборния кодекс и обсъждат промени Депутатите отново отварят Изборния кодекс и обсъждат промени
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
Мъж нападна ученик на плажа в Китен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
МВР прави всичко възможно, за да открие час по-скоро 11-годишната...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Задържаха 150 000 евро, укрити в дрехите на пътник на ГКПП Лесово
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ