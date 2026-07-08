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САЩ нанесоха нови удари срещу Иран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Марк Рюте ги нарече „Абсолютно необходими“ 

сащ нанесоха удари иран
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Тътен от експлозии отеква на фона на нощното небе в ключовия ирански пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е атакувало над 80 цели в Иран заради вчерашните ирански атаки срещу три петролни и газови танкера в Ормузкия проток. Експлозии са проехтели и на островите Харг и Кешм, както и в пристанищните градове Сирик и Бушер. В коментар от срещата на върха на НАТО в Анкара, генералният секретар на Алианса Марк Рюте защити американските удари.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Това беше абсолютно необходимо. Когато има примирие и Иран на практика го нарушава с нападенията срещу кораби е изключително важно САЩ да реагират решително.“

Рюте потвърди, че свободата на корабоплаването в Ормузкия проток ще влезе и във финалната декларация на срещата на НАТО. По-рано Съединените щати отнеха наскоро върнатия лиценз на Иран да продава петрол.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Очаквам днес съюзниците да потвърдят отново, че Иран никога, под никакви обстоятелства, не трябва да придобие ядрен потенциал. И второ, че принципът на свободата на корабоплаването и пълното отваряне на Ормузкия проток е абсолютно необходимо условие от решаващо значение за всички 32-ма съюзници."

Иран на своя страна обвини Съединените щати в нарушаване на примирието. Революционната гвардия съобщи за един загинал свой военен и атакува с ракети и дронове над 85 цели в американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Ескалацията е на фона на продължаващото поклонение пред тялото на покойния бивш върховен лидер Али Хаменей. Днес церемониите са в иракските градове Наджаф и Кербала. Хаменей ще бъде погребан утре в родния му град Машхад.

#срещу Иран #нови удари #САЩ

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