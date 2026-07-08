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Демерджиев за сертифицирането на машините от МВР: Това ще гарантира пълноценната им проверка

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Снимка: БТА/Архив
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По повод промените в Изборния кодекс вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че манипулираните гласове и невалидните бюлетини са много по-малко при гласуване с машини. Сертифицирането на машините от страна на МВР ще гарантира пълноценна проверка, допълни още Демерджиев.

МВР многократно е правило анализи по темата. Данните категорично показват, че преобладаващият машинен вот свежда до минимум възможностите за манипулации. Демерджиев заяви, че законодателните текстове дават възможност на МВР да участва в проверката и сертифицирането на машините. Вътрешното министерство разполага с ресурс, който ще допринесе за още по-пълноценна проверка на софтуера.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Първо, вотът не е изцяло машинен, но преобладаващо машинен в много по-голяма част. Всичките ни анализи от тук, знаете, че аз и няколко пъти организирах провеждане на избори, всичките ни анализи сочат, че манипулациите, както и невалидните гласувания, са много по-малко, когато се използват машини. Отделно, начинът, по който е предложена редакцията на текста, не е само МВР да проверява машините, а МВР да се включи в този процес, защото Министерство на електронното управление сега, разбира се, с ново име, което ми е трудно да възпроизведа, има един ресурс, ние имаме съвсем друг ресурс, който ще допринесе за още по-пълноценна проверка, както на софтуера на машините, така и този път за пръв път се предлага да бъде проверен софтуера за броене, нещо много важно, нещо, което многократно съм поставял във фокуса на вниманието и не намери разрешение. Така че да сме убедени всички, че както машините функционират по един безупречен начин, който не позволява изкривяване на резултата, така и софтуерът за броене не допуска изкривяване на резултата.

- Коя структура на МВР ще се занимава с това, с тази дейност?

-Киберпрестъпност."

Вътрешният министър коментира още пред журналисти и темата с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Демерджиев заяви, че вижда изместване на фокуса към Десислава Атанасова, а според него трябва да бъдат изяснени всички лица, придружавали Делян Пеевски, както и дали няма срастване между политици, магистрати и бизнесмени. Според Демерджиев големият въпрос е защо толкова дълго време никой не е дръзвал да проверява Делян Пеевски.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Десислава Атанасова е нещо като косвена жертва в случая. Човек озовал се в списъка на хората, направили резервация и евентуално летели с Пеевски. Така че фокусът на нашето внимание е Пеевски и огромните парични ресурси, използвани за неговите полети. Техният произход, начинът, по който са добити и евентуалната връзка между тези парични ресурси и големи обществени поръчки, придобиване на активи от КТБ или други подобни практики. Така че това е фокусът на вниманието, проверяваме престъпления, а не се занимаваме с личния живот на един или на друг."

Иван Демерджиев коментира и акцията по издирването на 11-годишната Наталия. Той остро разкритикува работата на областната дирекция на терен. По думите му в издирването са се включили допълнителни полицейски сили. Продължава проверката в голям периметър от гористи местности, но към момента МВР не разполага с гореща следа.

Вижте повече в прякото включване на Иван Демерджиев.

#изборен кодекст #Иван Демерджиев #машинно гласуване

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