Депутатите отново отварят Изборния кодекс и обсъждат промени

Пет месеца преди президентския вот - депутатите отново ще отворят Изборния кодекс. И управляващите, и опозицията внесоха предложения за промени. Днес те влизат в комисия.

Управляващите от "Прогресивна България" предлагат да гласуваме изцяло на машина във всички секции с над 300 избиратели. ПП, ДБ и "Възраждане" са "за" вот изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ са "за" смесено гласуване - с хартия и на машина. Идеята на управляващите да отпадне район "Чужбина" не събира пълна подкрепа. ПП искат той да съществува с 4 мандата. "Прогресивна България" предлагат да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. "Възраждане" не са съгласни.

Стефан Арсов, ГЕРБ-СДС: "Прогресивна България" дойде на власт с тази форма на гласуване, т.е. с хартия и машина. И в крайна сметка това, което ние сме направили като анализ, показва, че 50% от българското население гласува с машини, 50% от останалото население гласува на хартия. Ние винаги сме били за запазване на този подход на даване на избор." Надежда Йорданова, "Демократична България": "Управляващите подкрепят две наши ключови каузи, а именно в България да се гласува основно с машини, машините да отчитат гласовете на българските избиратели като гаранция за честни избори, и освен това да отпадне ограничението за брой секции извън държавите членки на Европейския съюз. От предложенията, които бяха внесени, няма да подкрепим отпадането на район "Чужбина". Стою Стоев, "Продължаваме Променята": "Предлагаме изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е въвеждане на мир чужбина с четири мандата. Третото предложение, което правим, е всъщност да се дигитализират избирателните списъци, и да има скенери за лични карти." Петър Петров, "Възраждане": "Считаме, че е редно гласуването да бъде само машинно. Ние няма да подкрепим, именно оставането в по-малките секции до 300 избиратели на хартиено гласуване. Повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно от такива по-малки секции. Ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция."

Промените в изборните правила влизат на комисия още днес.

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