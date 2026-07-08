БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба...
Чете се за: 00:45 мин.
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция...
Чете се за: 02:50 мин.
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите отново отварят Изборния кодекс и обсъждат промени

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази
политически спорове правилника народното събрание
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Пет месеца преди президентския вот - депутатите отново ще отворят Изборния кодекс. И управляващите, и опозицията внесоха предложения за промени. Днес те влизат в комисия.

Управляващите от "Прогресивна България" предлагат да гласуваме изцяло на машина във всички секции с над 300 избиратели. ПП, ДБ и "Възраждане" са "за" вот изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ са "за" смесено гласуване - с хартия и на машина. Идеята на управляващите да отпадне район "Чужбина" не събира пълна подкрепа. ПП искат той да съществува с 4 мандата. "Прогресивна България" предлагат да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. "Възраждане" не са съгласни.

Стефан Арсов, ГЕРБ-СДС: "Прогресивна България" дойде на власт с тази форма на гласуване, т.е. с хартия и машина. И в крайна сметка това, което ние сме направили като анализ, показва, че 50% от българското население гласува с машини, 50% от останалото население гласува на хартия. Ние винаги сме били за запазване на този подход на даване на избор."

Надежда Йорданова, "Демократична България": "Управляващите подкрепят две наши ключови каузи, а именно в България да се гласува основно с машини, машините да отчитат гласовете на българските избиратели като гаранция за честни избори, и освен това да отпадне ограничението за брой секции извън държавите членки на Европейския съюз. От предложенията, които бяха внесени, няма да подкрепим отпадането на район "Чужбина".

Стою Стоев, "Продължаваме Променята": "Предлагаме изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е въвеждане на мир чужбина с четири мандата. Третото предложение, което правим, е всъщност да се дигитализират избирателните списъци, и да има скенери за лични карти."

Петър Петров, "Възраждане": "Считаме, че е редно гласуването да бъде само машинно. Ние няма да подкрепим, именно оставането в по-малките секции до 300 избиратели на хартиено гласуване. Повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно от такива по-малки секции. Ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция."

Промените в изборните правила влизат на комисия още днес.

Вижте още в прякото включване на Милена Кирова

#от парламента #изборни правила #коментари

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
3
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
4
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за...
Приятелката на Никола Бургазлиев, която е била в катастрофиралото АТВ, даде показания пред съда в Бургас
5
Приятелката на Никола Бургазлиев, която е била в катастрофиралото...
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре
6
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Политика

Николай Найденов: Министерството няма механизъм да освобождава конституционни съдии
Николай Найденов: Министерството няма механизъм да освобождава конституционни съдии
Демерджиев за сертифицирането на машините от МВР: Това ще гарантира пълноценната им проверка Демерджиев за сертифицирането на машините от МВР: Това ще гарантира пълноценната им проверка
Чете се за: 04:15 мин.
Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски
Чете се за: 03:00 мин.
Парламентът прие процедурните правила за избор на председател на ДАНС Парламентът прие процедурните правила за избор на председател на ДАНС
Чете се за: 00:25 мин.
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване" НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване"
Чете се за: 02:50 мин.
Парламентът започна работа с избор на председатели на ДАНС и ДАР Парламентът започна работа с избор на председатели на ДАНС и ДАР
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване" НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване"
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Мъж нападна ученик на плажа в Китен Мъж нападна ученик на плажа в Китен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Демерджиев: Правим всичко възможно да намерим час по-скоро...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Задържаха 150 000 евро, укрити в дрехите на пътник на ГКПП Лесово
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Засилени проверки по Черноморието: БАБХ следи за безопасността на...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Втори ден на срещата на НАТО в Анкара: Очаква се Тръмп да разговаря...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ