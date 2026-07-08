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В Бургас започва световно първенство по джет ски

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Водни спортове
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Очаква се в надпреварата да участват над 200 състезатели.

Джет ски Сарафово
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В Бургас се провежда световен шампионат по джет ски. На плажа в квартал Сарафово протича трескава подготовка буквално минути преди началото на събитието. Зрителите ще могат да наблюдават най-бързите машини и най-добрите пилоти, които ще премерят сили в шампионата от 8 до 12 юли.

Пред камерата на БНТ застана Тодор Христов, председател на Федерацията по водомоторни спортове, който сподели какво означава за България да бъде за първи път домакин на надпревара от световен ранг.

„За нас е голям плюс, тъй като досегашните домакини бяха Белгия, Полша, Франция. Фокусът се измести върху нас и смятам, че с логистиката, която имаме, природните дадености, разположението – изобщо всичко, ще ни даде възможности за напред пак да бъдем домакини“, каза Христов.

Официалната церемония по откриването на световното по джет ски ще бъде в петък от 20:00 часа. Очаква се в надпреварата да участват над 200 състезатели.

Подробности вижте във видеото!

#световно първенство по джет ски #Тодор Христов

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