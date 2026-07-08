Продължава разглеждането на бюджет 2026 от комисиите в НС

Депутатите продължават с гласуването по комисии на държавния бюджет за първо четене. Вчера той беше приет от бюджетната комисия заедно с малките бюджети - на здравната каса и държавното обществено осигуряване. Основните критики които се чуха към него бяха свързани със заложения свръхдефицит от 5.7%, увеличаващия се дълг и липсата на реформи.

Бюджетът защити вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, който каза че това не е най-добрият бюджет, но е добра основа за бъдещ реформаторски бюджет. Очаква се план-сметката да бъде гласувана в пленарната зала на първо четене другата седмица.