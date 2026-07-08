След пореден инцидент с автобус във Велико Търново: Ще бъде ли обезопасено кръстовището?

Автобус на градския транспорт блъсна и уби 77-годишна жена на пешеходна пътека в центъра на Велико Търново. Инцидентът е станал в района на Централния кооперативен пазар и Съдебната палата – едно от най-натоварените кръстовища в града. Само преди по-малко от година на същото място автобус блъсна пътен знак, който падна върху детска количка и едва не причини смъртта на 5-месечно бебе.

Aвтомобилният експерт и автоинструктор Красимир Орданов уточни, че докато не приключи официалното разследване, не може да се посочи конкретна причина за случилото се.

„Причините -най-вероятно, докато не излезе официалното разследване, което в момента тече, няма как да вземем точно отношение. Има много фактори. Превозно средство, техническо състояние, човешка грешка на водача, човешка грешка на жената, която пресича пътната настилка.“

По думите му самото кръстовище е трудно за ориентиране, особено за шофьори, които не познават района. Кръстовището също e доста натоварено, отчете автомобилният експерт.

Според него поставянето на светофарна уредба няма да реши проблема, тъй като може да доведе до допълнително задръстване. Той предлага други мерки за ограничаване на риска.

„Най-вероятно или да се забрани също и десният завой, който също е много опасен. Той е опасен дори и с кола, когато преминаваш. Камо ли с автобус... Или трябва да се сложат ограждения, за да не минават хората, защото виждате – на главната улица, между другото, става по-добре. Сложиха ограждения, махнаха пешеходната пътека, мисля, че няма проблем с трафика, инциденти не вярвам да станат там.“

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева.