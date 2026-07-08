Втори ден на срещата на НАТО в Анкара: Очаква се Тръмп да разговаря със Зеленски

Втори ден от годишната среща на върха на НАТО в Анкара на фона на месеци напрежение между Съединените щати и европейските им съюзници заради липсата на подкрепа за войната на Вашингтон срещу Иран.

Фокусът днес ще бъдe Украйна. Очаква се страните-членки да обявят нова помощ за Киев. Страната изпитва остър недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана на фона на продължаващата руска агресия. Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в рамките на форума. Следобед са и заключителните пресконференции на Тръмп, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Вчера лидерите обявиха сделки за оръжие на стойност десетки милиарди долари в опит да покажат, че се вслушват в призивите на Съединените щати да увеличат разходите за отбраната на Европа.