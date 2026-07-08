Силен вятър и валежи в сряда

Преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.

Интензивни ще са явленията в Източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма - силен и поривист.

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - 30°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от юг. Максималните температури ще бъдат от 29° до 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 15°.

В четвъртък в Северозападна България ще бъде слънчево. Над Източна България и южните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност, там на места ще превали и прегърми. Вятърът ще остане от северозапад, но вече ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

В петък и през почивните дни времето ще бъде предимно слънчево. Вероятността за валежи е по-малка, но не са изключени изолирани краткотрайни превалявания в планините. Максималните температури ще се повишават и в неделя ще бъдат между 31° и 36°.