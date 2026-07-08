БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правителството подкрепи новите санкции на ЕС, но отстоява...
Чете се за: 02:05 мин.
Иван Демерджиев: Създадена е организация за екстрадицията...
Чете се за: 01:07 мин.
Сръбският съд е разрешил екстрадицията на Стоян Мавродиев
Чете се за: 00:57 мин.
Почина певицата Бони Тейлър
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Радев: България ще подкрепя Украйна според...
Чете се за: 02:15 мин.
Отиде си поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силен вятър и валежи в сряда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.

Интензивни ще са явленията в Източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма - силен и поривист.

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - 30°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от юг. Максималните температури ще бъдат от 29° до 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 15°.

В четвъртък в Северозападна България ще бъде слънчево. Над Източна България и южните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност, там на места ще превали и прегърми. Вятърът ще остане от северозапад, но вече ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

В петък и през почивните дни времето ще бъде предимно слънчево. Вероятността за валежи е по-малка, но не са изключени изолирани краткотрайни превалявания в планините. Максималните температури ще се повишават и в неделя ще бъдат между 31° и 36°.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#локални градушки #Прогноза за времето, #дъжд #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Почина певицата Бони Тейлър
2
Почина певицата Бони Тейлър
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка
4
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски...
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
5
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
6
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
5
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
6
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...

Още от: Времето

Слънчево време в последния ден от работната седмица
Слънчево време в последния ден от работната седмица
Много слънчеви часове, но и валежи в близките дни Много слънчеви часове, но и валежи в близките дни
Чете се за: 02:07 мин.
Максимални температури между 25° и 31° в четвъртък Максимални температури между 25° и 31° в четвъртък
Чете се за: 02:12 мин.
Захлаждане с валежи и гръмотевични бури Захлаждане с валежи и гръмотевични бури
Чете се за: 02:15 мин.
Как да опазим здравето си в най-топлите летни дни? Как да опазим здравето си в най-топлите летни дни?
Чете се за: 03:52 мин.
Горещо днес, захлаждане утре Горещо днес, захлаждане утре
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Правителството подкрепи новите санкции на ЕС, но отстоява възраженията си по три теми
Правителството подкрепи новите санкции на ЕС, но отстоява...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Договорът с "Райнметал" под въпрос: Според управляващите има проблем с финансирането на проекта Договорът с "Райнметал" под въпрос: Според управляващите има проблем с финансирането на проекта
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Разбиха склад с 50 000 вейпа без бандерол Разбиха склад с 50 000 вейпа без бандерол
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Близкият изток пламна отново: В Иран погребват аятолах Али Хаменей Близкият изток пламна отново: В Иран погребват аятолах Али Хаменей
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Цените на горивата след новите удари в Близкия изток –...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Педофилът, охранител в училище, остава под домашен арест
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
На ритуал в Перперикон: Един от великите монголски шамани предрече...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ