В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки

Слънчево ще бъде през почивните дни, с малка вероятност за изолирани следобедни превалявания, но преди това, в сряда и четвъртък ще има райони с интензивни валежи, гръмотевични бури и локални градушки.

И утре денят ще започне със слънчево време. В часовете около и след обяд с умерен и силен вятър от северозапад ще прониква по-хладен въздух и на много места в страната ще има гръмотевична дейност и валежи, по-интензивни в Източна България и планинските райони на Южна.

Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - 30°.

По Черноморието вятърът ще бъде с посока от юг, слаб до умерен. След слънчевото начало, през втората половина на деня и там ще има значителни валежи и гръмотевици.

Максималните температури ще са от 29° до 31°. Температурата на морската вода е 24° - 25°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще духа умерен и силен северозападен вятър. Преди обяд ще бъде слънчево, а по-късно през деня се очакват проливни валежи и гръмотевични бури.

Ветровито и с валежи ще бъде утре в северната половина от Балканите. Причината - студен атмосферен фронт, който в следобедните часове ще премине през нашата страна и ще достигне и южните райони от полуострова.

Ветровито ще бъде и в страните от Централна Европа, на места с валежи. По-интензивни валежи се очакват в източните части от континента, където предстои и понижение на температурите.

Много горещо ще бъде и утре в Италия, Испания и Франция.

У нас, в четвъртък максималните температури слабо ще се понижат. Ще бъде слънчево, с валежи и гръмотевици главно в южните и източните райони.

В петък и през почивните дни ще е предимно слънчево, с малка вероятност за превалявания. Минималните температури ще се понижат, а максималните ще тръгнат нагоре и в неделя в цялата страна ще бъде горещо, със стойности над 30°, а на места - и над 35°.