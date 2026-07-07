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Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския ТИР, причинил смъртта на 9-годишната Крисия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Шофьор ТИР, загинала Крисия
Снимка: БТА
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На 10 години лишаване от свобода осъдиха шофьора на турски ТИР, причинил катастрофата на Хаинбоаз през януари, при която загина 9-годишната Крисия.

Семейството ѝ и родители на деца- жертви на пътя, настояха за промяна в съдебната система и поискаха максимално наказание за шофьора.

Пред съда той призна вината си и заяви, че съжалява.

Делото се гледа по съкратената процедура, шофьорът ще изтърпява присъдата си при първоначален общ режим, както и ще плати разноските по делото. Решението подлежи на обжалване.

#9-годишната Крисия #проход "Хаинбоаз" #10 години затвор #тир #катастрофа #шофьор

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