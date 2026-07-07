Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския ТИР, причинил смъртта на 9-годишната Крисия

На 10 години лишаване от свобода осъдиха шофьора на турски ТИР, причинил катастрофата на Хаинбоаз през януари, при която загина 9-годишната Крисия.



Семейството ѝ и родители на деца- жертви на пътя, настояха за промяна в съдебната система и поискаха максимално наказание за шофьора.

Пред съда той призна вината си и заяви, че съжалява.

Делото се гледа по съкратената процедура, шофьорът ще изтърпява присъдата си при първоначален общ режим, както и ще плати разноските по делото. Решението подлежи на обжалване.